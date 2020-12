Priredila party usred lockdowna pa istražuje tko ju je prijavio

Na spornom Ritinom rođendanskom partyju pojavila su se i poznata lica, a okupljeni su ostali do ranog jutra uz potoke alkohola. Ništa pritom ne bi bilo sporno da Velika Britanija istovremeno nije zabranila okupljanja

<p>Pop zvijezda <strong>Rita Ora</strong> ne miri se s kaznom od 10.000 funti (oko 85.000 kuna) koju je 'zaradila' u subotu navečer nakon što je tijekom britanskog lockdowna organizirala zabavu povodom 30. rođendana. Pozvala je tridesetak prijatelja, no tulum je završio policijskom intervencijom.</p><p>Engleska pjevačica kosovskog podrijetla se ispričala, no informacija kako je istovremeno privatno pokrenula istragu da otkrije tko ju je od susjeda prijavio policiji stigla je do britanskih medija.</p><p>Na spornom Ritinom rođendanskom partyju pojavili su se modeli<strong> Cara</strong> i <strong>Poppy Delevingne</strong>, a okupljeni su ostali do ranog jutra uz potoke alkohola.</p><p>Naravno, ništa pritom ne bi bilo sporno da Velika Britanija istovremeno nije zabranila ovakva okupljanja.</p><p>Svojim nepromišljenim potezom Ora je razbjesnila značajan dio britanske javnosti, koji pjevačicu naziva sebičnom i umišljenom.</p><p>Pišu joj kako to što je bogata i slavna ne znači da za nju ne vrijede pravila kao i za sve druge građane. </p>