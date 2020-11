Rita Ora kažnjena s 85 tisuća kuna: Partijala, a lockdown je...

Na zabavu su, među ostalim, došli modeli Cara i Poppy Delevingne, a pjevačičina sestra Elena viđena je kako se s ostalima provlači kroz stražnji izlaz noseći boce alkohola, uključujući i Ritin vlastiti brend tekile

<p>Pjevačica <strong>Rita Ora</strong> naišla je na osudu dijela javnosti. Sve je krenulo kada je odlučila organizirati party povodom 30. rođendana. Na zabavu je pozvala 30-ak ljudi koji su slavili s njom u zapadnom Londonu, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/13333301/rita-ora-covid-lockdown-rules-birthday-party/">The Sun</a>. Ništa ne bi bilo sporno da britanska vlada nije uvela lockdown od 5. studenog do 2. prosinca.</p><p>- Misle da se na njih ne primjenjuju pravila jer su bogati i poznati? - komentirao je medicinski djelatnik.</p><p>Na zabavu su, među ostalim, došli modeli<strong> Cara</strong> i <strong>Poppy Delevingne</strong>, a pjevačičina sestra<strong> Elena</strong> viđena je kako se s ostalima provlači kroz stražnji izlaz noseći boce alkohola, uključujući i Ritin vlastiti brend tekile.</p><p>U jednom trenutku kamere su 'ulovile' policajce koji su također 'skoknuli' do restorana te su gledali kroz prozor pokušavajući ući u restoran koji je bio zaključan.</p><p>- Rita i njezina sestra prve su došle u restoran. Bilo je 30-ak gostiju, svi su bili dotjerani vrlo glamurozno i ​​ušli su u zgradu straga, dok je osiguranje promatralo pročelje kako bi bili sigurni da nitko drugi neće ući. Zabava je trajala do ranih jutarnjih sati - rekao je izvor za The Sun.</p><p>Nakon brojnih kritika, glazbenica se ispričala na Instagramu, a izvor je otkrio i da je dobrovoljno platila kaznu od deset tisuća funti, odnosno oko 85 tisuća kuna. </p><p>- Pozdrav svima, prisustvovala sam malom druženju s prijateljima kako bih proslavila svoj 30. rođendan. To je bilo brzo donošenje odluke s pogrešnom procjenom da izlazimo iz karantene i da će ovo biti u redu. Duboko mi je žao zbog kršenja pravila i razumijem da to ljude dovodi u rizik. Ovo je bila ozbiljna i neoprostiva pogreška u prosudbi. S obzirom na ograničenja, shvaćam koliko su te radnje bile neodgovorne i preuzimam punu odgovornost - napisala je, a potom dodala:</p><p>- Posebno mi je neugodno s obzirom na to koliko su ljudi naporno radili na suzbijanju ove strašne bolesti i svjesna sam žrtava koje su ljudi i tvrtke podnijeli kako bi svi bili sigurni. Iako ovo neće ništa ispraviti, želim se iskreno ispričati.</p>