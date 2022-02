Glazbeno natjecanje 'Dora' održava se u veljači ili ožujku, a pobjeda na HRT-ovom natjecanju izravna je ulaznica na Eurosong. Ove subote bira se hrvatski predstavnik za 2022., a prva Dora održana je 1992. pod nazivom 'Crovizija'. U nastavku pogledajte sve nastupe koji su odnijeli pobjedu i predstavljali Hrvatsku na Eurosongu.

1993. Grupa Put - 'Don't Ever Cry'

1994. Tony Cetinski - 'Nek' ti bude ljubav sva'

1995. Magazin i Lidija Horvat Dunjko - 'Nostalgija'

1996. Maja Blagdan - 'Sveta ljubav'

1997. E.N.I. - 'Probudi me'

1998. Danijela Martinović - 'Neka mi ne svane'

1999. Doris Dragović - 'Marija Magdalena'

2000. Goran Karan - 'Ostani'

2001. Vanna - 'Strings of My Heart'

2002. Vesna Pisarović - 'Everything I Want'

2003. Claudia Beni 'Više nisam tvoja'

2004. Ivan Mikulić - 'You Are The Only One'

2005. Boris Novković ft. Lado - 'Vukovi umiru sami'

2006. Severina - 'Moja Štikla'

2007. Dragonfly ft. Dado Topić - 'Vjerujem u ljubav'

2008. Kraljevi ulice i 75 Cents - 'Romanca'

2009. Igor Cukrov ft. Andrea Šušnjara - 'Lijepa Tena'

2010. Feminnem - 'Lako je sve'

2011. Daria Kinzer - 'Celebrate'

2012. Nina Badrić - 'Nebo'

2013. Klapa s Mora - 'Mižerja' - pjesma je išla na Eurosong bez Dore

2016. Nina Kraljić - 'Lighthouse' - pjesma je išla na Eurosong bez Dore

2017. Jacques Houdek - 'My Friend' - pjesma je išla na Eurosong bez Dore

2018. Franka Batelić - 'Crazy' - pjesma je išla na Eurosong bez Dore

2019. Roko Blažević - 'The Dream'

2020. Damir Kedžo - 'Divlji vjetre'

2021. Albina Grčić 'Tick-Tock'

