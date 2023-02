Prisjetite se svih naših pjesama s Eurosonga: Kad smo se skidali na pozornici, dobro bi prošli...

Eurosong postoji od 1956. godine, a Hrvatska se kao samostalna država tamo natječe od 1993. godine. I ne možemo reći da smo se nešto iskazali u tom periodu, pogotovo zadnjih godina.

Najbolji rezultati su nam dva četvrta mjesta iz 90-ih (Maja Blagdan i Doris Dragović), a posljednji put nas je u finale 2017. godine, izvodeći duet sa samim sobom, poslao Jacques Houdek... U finalu je završio na 13. poziciji.

Pokušali smo s dosta kombinacija. Od 'trashy popa', klapa, ozbiljnih pjevača, pokušaja komedije, ali pobjedu nemamo. Ove godine u Liverpool šaljemo riječke rockere Let 3 i njihovu 'Mama ŠČ', koja je odmah postala kontroverzna kod dijela ljubitelja Eurosonga.

Neki u Hrvatskoj su i zabrinuti u kakvom će izdanju dečki iz Leta 3, poznati po svojim oskudnim kombinacijama, pojaviti na pozornici. Mi smo sigurni da u tom smislu neće razočarati. A i skidanje, tj. odbacivanje komada odjeće, na Eurosongu za Hrvate nije ništa novo...

Sjetimo se samo onog legendarnog Danijelinog poteza s plaštom iz 1998. godine. Iduće godine i Doris je odbacila dio garderobe na pozornici... (Osvojene visoke pozicije, 4. i 5. mjesto).

U nastavku se prisjetite svih izvođača koji smo odlučili poslati na Eurosong.

1993. Grupa Put - 'Don't Ever Cry'

1994. Tony Cetinski - 'Nek' ti bude ljubav sva'

1995. Magazin i Lidija Horvat Dunjko - 'Nostalgija'

1996. Maja Blagdan - 'Sveta ljubav'

1997. E.N.I. - 'Probudi me'

1998. Danijela Martinović - 'Neka mi ne svane'

1999. Doris Dragović - 'Marija Magdalena'

2000. Goran Karan - 'Kad zaspu anđeli'

2001. Vanna - 'Strings of My Heart'

2002. Vesna Pisarović - 'Everything I Want'

2003. Claudia Beni 'Više nisam tvoja'

2004. Ivan Mikulić - 'You Are The Only One'

2005. Boris Novković ft. Lado - 'Vukovi umiru sami'

2006. Severina - 'Moja Štikla'

2007. Dragonfly ft. Dado Topić - 'Vjerujem u ljubav'

2008. Kraljevi ulice i 75 Cents - 'Romanca'

2009. Igor Cukrov ft. Andrea Šušnjara - 'Lijepa Tena'

2010. Feminnem - 'Lako je sve'

2011. Daria Kinzer - 'Celebrate'

2012. Nina Badrić - 'Nebo'

2013. Klapa s Mora - 'Mižerja'

2016. Nina Kraljić - 'Lighthouse'

2017. Jacques Houdek - 'My Friend'

2018. Franka Batelić - 'Crazy'

2019. Roko Blažević - 'The Dream'

2020. Damir Kedžo - 'Divlji vjetre' (Eurosong otkazan)

2021. Albina - 'Tick-tock'

2022. Mia Dimšić - 'Guilty pleasure'

2023. Let 3 - 'Mama ŠČ'

Hrvatska na izboru za pjesmu Eurovizije nije sudjelovala 2014. i 2015., a kao glavni razlog navela je financijske poteškoće i loše rezultate od 2010. do 2013. Godine 2020. Hrvatsku je na Eurosongu trebao predstavljati Damir Kedžo (33), no natjecanje je bilo odgođeno zbog pandemije korona virusa.



