Privukla pozornost u zmijskim tangama: 'Prava seks bomba'

Festival Art Bazel ovog je tjedna okupio kremu Hollywooda, a jedan od slavnih ljepotica koje su posjetile Miami je i manekenka Kendall Jenner (24). Paparazziji su je uhvatili kako uživa u društvu prijateljice Belle Hadid (23) i polusestre Kourtney Kardashian (40).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kendall je pozirala na plaži u minijaturnom zmijskom badiću s tangama, a posebnu pozornost privukla je njezina stražnjica.

Foto: MEGA / Mega Agency / Profimedia

Manekenka je fotografije s odmora u Miamiju podijelila i na društvenim mrežama te dala do znanja kako uživa u odmoru. Uz hvatanje zraka sunca, Kendall se provozala i jahtom na kojoj su i nastale fotografije.

- Ti si prava seks bomba - poručili su joj pratitelji.

Foto: MEGA / Mega Agency / Profimedia

Celebrity Net Worth procjenjuje bogatstvo manekenke na 40 milijuna dolara. Osim što je sveprisutna na modnim pistama, zarađuje sponzorstvima i pojavljivanjem u obiteljskom realityju.

Foto: Instagram

Unatoč tome što si može priuštiti sve na svijetu, a zlobnici će reći kako pritom ništa ne radi, Kendall nije uvijek zadovoljna. Manekenka tvrdi da se zbog svoje građe često nije osjećala ugodno u obitelji te da se bori s sigurnošću.

- Mnogi me gledaju kao seks simbol, no zapravo se borim s tim da samu sebe uvjerim u to da sam lijepa - komentirala je jednom Kendall.

POGLEDAJTE VIDEO: