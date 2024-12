'Prljavci' nastupili u Londonu: 'Baš smo svjetski raspalili...'

Posebnost kluba Dingwalls 2 u Londonu jest da je tamo pozornica spuštena u odnosu na ostatak prostora, pa se lako stvori ugođaj intimnosti. U takvoj atmosferi dobro se prošlog tjedna snašlo Prljavo kazalište s Davorinom Bogovićem Rinčijem. "Među okupljenima su bili svi - od tinejdžera do njihovih roditelja, pa čak i poneki djedovi i bake, koji su s istim entuzijazmom pjevali hit 'Sve je lako kad si mlad'. Davorin Bogović i ostatak benda: Tihomir Fileš, Saša Novak i Damir Selman pokazali su zavidnu energiju.", stoji u izvještaju.

- To je sve rock and roll. Mi se, gdje god živjeli, savršeno razumijemo. Mi bili dolje, a publika gore. Raspalili smo svjetski, bio je to naš najdivlji nastup. Englezi, odnosno od prijateljica muž, koji je svašta gledao, rekao je da ovakve divljake još vidio nije. Sale i ja smo hiperaktivni - ispričao nam je Rinči pa nastavio:

- Iznajmio je tamo gitaru i pojačalo, ali nisu bili u baš najboljem stanju, ostavio je to sa strane. Ostala mu je jedna gitara na kojoj je cijelo vrijeme svirao. Onda mu je pred kraj koncerta pukla mu žica, nastavio je svirati i nitko to nije primijetio osim mene. Mene je stalno pikao s tom žicom.

Foto: Zoran Veselinović/Promo

Kaže da funkcioniraju kao jedan i da publika to osjeti. Pogotovo u ovakvom prostoru kakav je bio u Londonu, gdje ih od publike dijeli "drvena ogradica".

- U prvim redovima, s kojima sam imao kontakt, su skakali i oponašali mene, tih nekoliko djevojaka u prvom redu. A znali sve pjesme od riječi do riječi. Puno naših je bilo, ali bilo je i Engleza. Nekih koji su u vezi s našima, a bilo je i znatiželjnih, da vide kako to Balkanci rade - rekao je Rinči.

Foto: Zoran Veselinović/Promo

Kako je rekao bubnjar Tihomir Fileš, bili su na pozornici na kojoj su prije nastupali velikane koje su slušali, poput Clasha i Ramonesa.

- Istina, svjetski velikani, a sad su im tu došli hrvatski velikani. Ma, svako mjesto u Londonu te podsjeća na nešto. Snimali smo spot na Camdenu, pa bili na Clash stepenicama u njihovom dućanu uz koje su izložene memorabilije - dodao je Bogović.

Bend je iskoristio priliku za snimanje materijala za dokumentarac i video spot na ulicama Camdena, a na koncertu im se pridružio i njihov bivši član Zok Cvetković, koji već godinama živi u Londonu, a iskoristili su i priliku za dogovore sa Zoranom Veselinovićem, koji će im miksati materijale benda u slavnom Abbey Road studiju.