Prljavo kazalište večeras ima rasprodani koncert u Londonu: 'Nije bilo potrebe za pripreme'

Mjesto na kojem su nastupali Blondie, Coldplay, Foo Fighters, R.E.M, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, The Clash, Sex Pistols, Ramones, Stereophonics, na svoju listu koncerata dodaje i Prljavo kazalište predvođeno Davorinom Bogovićem. Njihov londonski koncert u Dingwallsu bio je rasprodan danima unaprijed, a Prljavci su pripremali repertoar iz "zlatnih" godina benda, a dodali su i pjesme s novog albuma "Underground".

- Za koncert se nismo posebno pripremali jer se za dobar rock and roll i nemaš kaj spremati. To ili jesi ili nisi - rekao je u četvrtak za Jutarnji list Bogović, koji londonsku pozornicu dijeli s Tihomirom Filešom, Sašom Novakom i Damirom Selmanom.

Foto: Boris Šćitar/Pixsell

Godina se bliži svome kraju, a Bogovićevi Prljavci razmišljaju o planovima za 2025.

- Što se važnijih planova Prljavog kazališta u budućnosti tiče oni su pomalo u magli. Barem što se koncertnih nastupa tiče, jer ih mi za svaki slijedeći datum moramo usuglašavati s Davorinom Bogovićem, jer on to isto paralelno mora odraditi sa svojim građevinskim radnicima koji mu već mjesecima, po meni već godinama, sređuju krov na njegovoj kući. Tako već svi u bendu napamet znamo kakvi se sve ‘varovi, šavovi, nagibi…‘ upotrebljavaju tijekom ugradnje njegova famoznog krovnog žlijeba. I to traje i traje - rekao je Fileš za Jutarnji list i dodao da se, naravno, šali.

- Do kraja godine, nakon ovog Londona, još ćemo za Staru godinu nastupiti u Beogradu, a od važnijih bendovskih aktivnosti ovako na prvu mi na pamet padaju koncertni datumi 28. veljače Rijeka, a za koji bismo po povratku u Hrvatsku trebali i potpisati ugovor, zatim i Ljubljana za koju čekamo potvrdu slobodnog termina i već ugovoreni koncert u Zagrebu za koji se nadam kako za njega odmah po Novoj godini puštamo i karte u pretprodaju. Za sada o zagrebačkom koncertu mogu još samo natuknuti kako ćemo u tom zajedničkom susretu svi zajedno uživati odmoreni i preplanuli, dakle, pričam o sredini 2025. godine - kazao je.

Foto: PROMO

Otkrio je da su u završnoj fazi postprodukcije CD i Blue Ray izdanja koncerta "Prljavo Kazalište@Tvornica" koji je održan 19. listopada, a koji bi trebao izaći tijekom siječnja. Fileš se nada da uskoro izbace singl, a onda krajem 2025. i album.