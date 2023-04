Prljavo kazalište objavilo novi singl nakon 11 godina : 'Radimo pjesme kakve ih osjećamo...'

Kultni bend Prljavo kazalište nakon punih 11 godina izbacuje novi materijal, a trenutno su u predstavljanju još jedne lijepe balade imena 'Stare navike'.

-Toliko je godina iza nas da se ne moramo više okretati iza sebe tko nam je iza leđa, kakvi su trendovi. Radimo pjesme kakve osjećamo. Nismo opterećeni uspjehom pod svaku cijenu - rekli su članovi benda Jasenko Houra (62) i Mladen Bodalec (64) za IN Magazin.

Prisjećanjem na same početke karijere, naveli su kako je prva faza Prljavog kazališta bila euforična i kako nitko nije očekivao takav uspjeh prvih albuma. U emisiji su istakli kako su išli s naumom da su 'rokerska generacija, prva koja će dokazat da je rock and roll poziv, da to nije nešto što su prije govorili - 'kad ćeš se nečega ozbiljnije primiti''.

Izjavili su kako je rockerska mladost prebrzo prošla, no da se nadaju kako najbolja vremena tek dolaze. Doživjeli su i svojevrstan raskol, kao i privremenu zabranu korištenja imena Prljavo kazalište.

- Što bi čovjek mogao biti pametniji ili nepametniji nisam ti baš siguran, ali sam siguran da ja u kontra poziciji nikad ne bih takav potez vukao - poručio je Mladen Bodalec u emisiji.

- Moje je da pišem pjesme i da se bavim glazbom. Ne mogu se ja svaditi s advokatima. Mladen već ima iskustva. On ima tu famoznu riječ, molio bih suca da bude blag i milostiv - dodao je Houra.

Nove pjesme su spremne, a Bodalec se u intervjuu za naslovnicu našeg tjednika Cafe osvrnuo na prolaznost vremena.

- Stalna je samo spoznaja da vrijeme ide sporo, ali svejedno ide. I u toj prolaznosti se svi moramo snaći. Ostaje ti tek sjetiti se kako je bilo nekad - rekao je Bodalec.

