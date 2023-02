Problemi na crvenom tepihu: Britanska glumica jedva je obuzdala bujne grudi u haljini

Glumica Lily James (33) našla se u problemu kada je zakročila na crveni tepih tijekom premijere filma 'What's Love Got to Do with It?'.

Za prigodu je obukla dugu i pripijenu haljinu boje limete koja je naglasila njezine obline i na prvi pogled izgledala kao stvorena za nju. Ipak, glumica je veći dio večeri imala problema s haljinom, kojoj su neprestano padale naramenice. Također, glumica je jedva obuzdala svoje bujno poprsje jer se haljina počela spuštati.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Naposljetku je morala otići iza scene kako bi riješila problem. Fotografi događaja su uspjeli snimiti nekoliko fotografija na kojima se može vidjeti borba glumice i njezine haljine, a na nekima je Lily izgledala ljuto.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Međutim, čini se da joj je neobična situacija bila i zanimljiva pa se i nasmijala s kolegama koji su bili s njom. S neukrotivom haljinom pomogli su joj i njezin glumački kolega Shazad Latif te scenaristica Yemima Khan.

Foto: Profimedia

Lily je prisustvovala premijeri samo nekoliko dana nakon što se saznalo za njezin prekid s glazbenikom Michaelom Shumanom, članom sastava 'Queens Of The Stone Age', s kojim je u vezi bila dvije godine. Par je prekinuo zbog poslovnih obveza radi kojih su često bili odvojeni.

POGLEDAJTE VIDEO: TKO PLAĆA NA PRVOM SPOJU?

Najčitaniji članci