Problemi na koncertu Pussycat Dolls u Varšavi: Na pozornici se nije pojavila Nicole Scherzinger

Obožavatelji grupe Pussycat Dolls ostali su zbunjeni nakon što je nedavni koncert donio neočekivani problem. Ženska grupa trenutačno boravi u Europi gdje nastupa u sklopu svoje velike povratničke turneje pod nazivom PCD Forever, kojom slave dvadesetu godišnjicu svog debitantskog albuma.

Grupa koju danas čine Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt imaju 11 koncerata diljem Europe pa u listopadu stižu u Ujedinjeno Kraljevstvo. Međutim, obožavatelji na nedavnom koncertu ostali su u nevjerici kada stvari nisu išle prema planu. Publika u poljskoj prijestolnici Varšavi radosno je iščekivala nastup omiljene grupe u srijedu, ali prema kraju koncerta primijetili su da nešto nije u redu s izvedbom njihovog velikog hita.

Foto: Instagram

Videozapis koji je na Instagramu podijelila posjetiteljica po imenu Olivia prikazuje grupu kako izvodi hit iz 2005. godine, no postojao je jedan vrlo očit problem jer Nicole Scherzinger nije bila na pozornici. Snimka prikazuje Ashley Roberts i Kimberly Wyatt kako plešu i pjevaju svoje vokalne dionice, ali kada je Nicole trebala pjevati, čula se samo matrica.

To je bilo izrazito uočljivo s obzirom na to da je Nicole glavni vokal za tu pjesmu, pa su postojali dugi dijelovi pjesme u kojima nitko nije pjevao.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Posjetiteljica Olivia uz svoj je videozapis napisala kako improvizacija pjesme na ovom koncertu nije bila nešto što je očekivala, ali da je nastup u Varšavi bio sve o čemu je ikada sanjala. Istaknula je kako je dvadeset godina čekala na taj trenutak te da je bio vrijedan svake sekunde.

Službeno priopćenje kasnije je pojasnilo da je izostanak pjevačice uzrokovan tehničkim problemom s njezinim in-ear monitorom tijekom promjene garderobe. Organizatori su donijeli odluku da se nastup mora nastaviti kako ne bi razočarali publiku koja je ispunila dvoranu. Scherzinger se na kraju pridružila svojim kolegicama iz benda na pozornici na pola pjesme, a izvori navode kako je bila jako uzrujana zbog ove nezgode.

*uz korištenje AI-ja