Zvijezdi Ljepotica i Genijalaca su ukrali 'kućni uradak' pa objavili

OSVETA BIVŠIH LJUBAVNIKA? Već neko vrijeme Ena prima neugodne poruke s lažnih profila. Vrijeđaju je, prijete, ucjenjuju pa pretpostavlja da bi možda dijeljenje snimke moglo biti povezano s osvetom bivših partnera

<p>Ovih dana po društvenim mrežama kruži eksplicitan video Playboyeve zečice i bivše natjecateljice showa 'Ljepotice i Genijalci' <strong>Ene Friedrich Čobanov </strong>(34). Ona ne skriva da uživa u snimanju filmića i fotografija koje su namijenjene odraslim osobama, a od toga dobro i zarađuje. Naime, snima se za stranicu 'Only Fans', gdje ljudi plaćaju kako bi je gledali 'na djelu', no svako dijeljenje i objavljivanje takvih videa na drugim platformama je strogo zabranjeno. Nitko ne bi smio uzimati snimke i fotografije s te stranice i dalje ih slati.</p><p>Međutim, čini se kako korisnici 'Only Fansa', koji plaćaju kako bi vidjeli tuđe eksplicitne uratke, nisu upoznati s politikom stranice pa je jedan njezin video u trajanju od pet minuta podijeljen dalje. Ena je pretpostavljala da će se jednom to dogoditi, ali u trenutku kad smo je nazvali nije znala da se njezina snimka javno proširila.</p><p>- Očito je nekome interesantno to dijeliti okolo - rekla nam je Ena.</p><p>Objasnila nam je i kako točno funkcionira ta stranica. </p><p>- Čim se pristupi Only Fansu piše da se ne smiju takve stvari objavljivati na drugim stranicama. To je monetizirana platforma. Svaki video i slika ispod imaju svoju šifru da je pod copyrightom. Taj 'Only Fans' ne može spriječiti ljude da kupe video ili fotografiju i onda šalju drugima putem Vibera i WhatsAppa, ali isključivo je zabranjeno da stave na forum ili web stranicu. Nemam pojma na koji način su dijelili - govori nam Ena. </p><p>Playboyeva zečica i zvijezda Bollywooda nije sigurna kome bi bilo u interesu da uzima njezine snimke, pomoću kojih zarađuje, i šalje ih okolo.</p><p>- Ne znam što da uopće kažem. Ne bi smjeli krasti - kaže Ena. Već neko vrijeme Playboyeva zečica prima neugodne poruke s lažnih profila na društvenim mrežama. Vrijeđaju je, prijete, ucjenjuju pa pretpostavlja da bi možda dijeljenje snimke s Only Fansa moglo biti povezano s osvetom bivših ljubavnika, ali ništa ne želi tvrditi sa sigurnošću.</p><p>Inače, na videu je sve eksplicitno prikazano, a snimala se u 'akciji' muškarcem s kojim je trenutačno u vezi, Danijelom Kišom. Ena iznad vagine ima tetovažu na kojoj na engleskom jeziku piše 'vlasništvo Danijela Kiša', a na porno snimci vidi se kako je i on na svoje spolovilo tetovirao njezino ime. </p>