Prodaje se bivša kuća Taylor Swift: Cijena će vas iznenaditi

Prije nego što ju je Travis Kelce odveo u Cleveland, Taylor Swift zvala je prostrano imanje na Beverly Hillsu svojim domom. Sada se ta ista povijesna nekretnina ponovno našla u središtu medijske pozornosti zbog promjena na tržištu nekretnina.

Swift je kupila imanje Pillsbury 2011. godine, a upravo je tamo napisala svoj hit pop album nazvan po godini njezina rođenja. Zbog te činjenice nekretnina nosi poseban status među njezinim obožavateljima. Trenutni vlasnici, modni dizajner Nicolas Bijan i dizajnerica interijera Roxy Bijan, stavili su nekretninu s četiri spavaće sobe i pet kupaonica na prodaju za gotovo osam milijuna američkih dolara. Ipak, noviji podaci s tržišta nekretnina pokazuju drugačiju sliku. Prodaja je zaključena krajem rujna 2026. godine za više od deset milijuna dolara.

Fotografije kuće pogledajte ovdje.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Mini kompleks prostire se na nešto više od jednog hektara. Izgradili su ga za bogatu obitelj Pillsbury još davne 1941. godine. Imanje sadrži jedinstvene pogodnosti poput dvorišta s prostorom za osam automobila, preko desetak zrelih stabala hrasta i veliki teren za pickleball.

Obitelj Bijan kupila je nekretninu od Swift izvan otvorenog tržišta 2018. godine. Od tada su završili značajna preuređenja u svakoj sobi imanja. Ono se dijeli na glavnu kuću s tri spavaće sobe te prostranu kuću za goste s jednom spavaćom sobom. Ovaj elegantni preustroj privukao je pažnju stručnjaka, pa je tako poznati časopis Architectural Digest istaknuo dom u svom izdanju iz 2021. godine.

Nicolas Bijan opisao je novinarima zašto im je to mjesto toliko posebno i što ga izdvaja od ostalih kuća u okolici.

​- Kuća je posebna zbog privatnosti i izolacije. Imate osjećaj kao da ste na engleskom selu, ali možete uskočiti u automobil i krenuti ravno u Polo Lounge - rekao je Nicolas Bijan.

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Obožavatelji pjevačice odmah će prepoznati dom iz njezinog poznatog video intervjua za Vogue, u kojem je odgovarala na brojna pitanja dok je šetala kroz različite prostorije. Kuća je očito ostavila snažan dojam na sve koji su u njoj boravili.

Nicolas je dodao kako je prostor imao poseban utjecaj na njega te mu pomogao u pokretanju vlastitog posla.

​- Kada smo se uselili, u kućnom uredu bio je prekrasan klavir. Nisam mogao odoljeti, a da ne budem inspiriran onim što se dogodilo u toj sobi. Možete osjetiti da su se ovdje dogodile predivne stvari. Nadam se da će se i sljedeća osoba koja tamo bude živjela osjećati kreativno inspirirano - objasnio je Bijan.

Stručnjaci za nekretnine ističu kako je važno razlikovati ovu kuću od ostalih koje je glazbenica posjedovala u istom gradu, kako bi se izbjegla zabuna među potencijalnim kupcima i obožavateljima. Najpoznatija nekretnina koju Swift posjeduje u tom području je povijesno imanje Samuel Goldwyn. Nju je kupila 2015. godine za dvadeset i pet milijuna dolara. Nakon kupnje temeljito je obnovila to zdanje i uspješno zatražila status povijesnog spomenika, a to imanje nije predmet trenutne prodaje.

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Uz to, Swift je tijekom 2018. godine prodala još dvije druge nekretnine u istom susjedstvu. Jedna je bila manje imanje prodano za četiri milijuna dolara, dok je druga kuća u stilu sredine prošlog stoljeća prodana za više od dva milijuna dolara.

Zanimljivo je i to da kuća na adresi Bowmont Drive nije jedina lokacija povezana s njezinim najpoznatijim pop albumom. Fotografije za omot albuma i promotivne materijale snimili su u stanu u njujorškoj četvrti Flatiron, što pokazuje kako je pjevačica crpila inspiraciju iz različitih prostora tijekom tog ključnog razdoblja svoje karijere.

*uz korištenje AI-ja



