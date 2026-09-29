Swift je kupila imanje Pillsbury 2011. godine, a upravo je tamo napisala svoj hit pop album nazvan po godini njezina rođenja
Prodaje se bivša kuća Taylor Swift: Cijena će vas iznenaditi
Prije nego što ju je Travis Kelce odveo u Cleveland, Taylor Swift zvala je prostrano imanje na Beverly Hillsu svojim domom. Sada se ta ista povijesna nekretnina ponovno našla u središtu medijske pozornosti zbog promjena na tržištu nekretnina.
Swift je kupila imanje Pillsbury 2011. godine, a upravo je tamo napisala svoj hit pop album nazvan po godini njezina rođenja. Zbog te činjenice nekretnina nosi poseban status među njezinim obožavateljima. Trenutni vlasnici, modni dizajner Nicolas Bijan i dizajnerica interijera Roxy Bijan, stavili su nekretninu s četiri spavaće sobe i pet kupaonica na prodaju za gotovo osam milijuna američkih dolara. Ipak, noviji podaci s tržišta nekretnina pokazuju drugačiju sliku. Prodaja je zaključena krajem rujna 2026. godine za više od deset milijuna dolara.
Fotografije kuće pogledajte ovdje.
Mini kompleks prostire se na nešto više od jednog hektara. Izgradili su ga za bogatu obitelj Pillsbury još davne 1941. godine. Imanje sadrži jedinstvene pogodnosti poput dvorišta s prostorom za osam automobila, preko desetak zrelih stabala hrasta i veliki teren za pickleball.
Obitelj Bijan kupila je nekretninu od Swift izvan otvorenog tržišta 2018. godine. Od tada su završili značajna preuređenja u svakoj sobi imanja. Ono se dijeli na glavnu kuću s tri spavaće sobe te prostranu kuću za goste s jednom spavaćom sobom. Ovaj elegantni preustroj privukao je pažnju stručnjaka, pa je tako poznati časopis Architectural Digest istaknuo dom u svom izdanju iz 2021. godine.
Nicolas Bijan opisao je novinarima zašto im je to mjesto toliko posebno i što ga izdvaja od ostalih kuća u okolici.
- Kuća je posebna zbog privatnosti i izolacije. Imate osjećaj kao da ste na engleskom selu, ali možete uskočiti u automobil i krenuti ravno u Polo Lounge - rekao je Nicolas Bijan.
Obožavatelji pjevačice odmah će prepoznati dom iz njezinog poznatog video intervjua za Vogue, u kojem je odgovarala na brojna pitanja dok je šetala kroz različite prostorije. Kuća je očito ostavila snažan dojam na sve koji su u njoj boravili.
Nicolas je dodao kako je prostor imao poseban utjecaj na njega te mu pomogao u pokretanju vlastitog posla.
- Kada smo se uselili, u kućnom uredu bio je prekrasan klavir. Nisam mogao odoljeti, a da ne budem inspiriran onim što se dogodilo u toj sobi. Možete osjetiti da su se ovdje dogodile predivne stvari. Nadam se da će se i sljedeća osoba koja tamo bude živjela osjećati kreativno inspirirano - objasnio je Bijan.
Stručnjaci za nekretnine ističu kako je važno razlikovati ovu kuću od ostalih koje je glazbenica posjedovala u istom gradu, kako bi se izbjegla zabuna među potencijalnim kupcima i obožavateljima. Najpoznatija nekretnina koju Swift posjeduje u tom području je povijesno imanje Samuel Goldwyn. Nju je kupila 2015. godine za dvadeset i pet milijuna dolara. Nakon kupnje temeljito je obnovila to zdanje i uspješno zatražila status povijesnog spomenika, a to imanje nije predmet trenutne prodaje.
Uz to, Swift je tijekom 2018. godine prodala još dvije druge nekretnine u istom susjedstvu. Jedna je bila manje imanje prodano za četiri milijuna dolara, dok je druga kuća u stilu sredine prošlog stoljeća prodana za više od dva milijuna dolara.
Zanimljivo je i to da kuća na adresi Bowmont Drive nije jedina lokacija povezana s njezinim najpoznatijim pop albumom. Fotografije za omot albuma i promotivne materijale snimili su u stanu u njujorškoj četvrti Flatiron, što pokazuje kako je pjevačica crpila inspiraciju iz različitih prostora tijekom tog ključnog razdoblja svoje karijere.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+