Poznati američki redatelj i jedan od scenarista nove verzije filma Batmana, Matt Reeves (55) otkrio je da je svoju verziju akcijskog junaka temeljio na Nirvaninom frontmanu Kurtu Cobainu te kako je glumac Robert Pattison (35) idealan za takvu ulogu.

- Slušam glazbu dok pišem, a pišući prve scene slušao sam Nirvaninu ‘Something in the Way’. Tada sam odlučio da ću Brucea Waynea umjesto playboya kakvim je do sada bio prikazan, predstaviti kao novu verziju koja je preživjela veliku tragediju i postala povučena - priznao je redatelj za Daily Mail te nadodao da mu se pojavila fiktivna verzija Cobaina u raspadajućoj vili.

Inače, Pattison će sljedećeg proljeća utjeloviti ulogu Batmana koji će se potpuno razlikovati od svih prethodnih, a s idejom uloge, prišao mu je upravo Reeves.

- Uspio me privući svojom genijalnom glumom u 'Paklenoj noći' - priznao je Reeves te nadodao kako se istovremeno mogla osjetiti Pattisonova ranjivost, očaj, ali i snaga.

- Smatrao sam to odličnom kombinacijom. Ima vibru Kurta, gdje izgleda poput rokera, ali i otpadnika - dodao je redatelj.

Podsjetimo, Reevesov film u kina bi trebao stići 4. ožujka iduće godine, a prvi trailer prati Nirvanina 'Something in the Way'.