Prodaje se vila Kardashianovih, godinama im je 'glumila' dom

Luksuzna vila u mediteranskom stilu poslužila je kao lokacija i u serijama 'True Blood' te 'American Horror Story', ali i u reklami za Victoria’s Secret. Prodaje se već godinu dana, no cijena je paprena čak i za Hollywood

<p>Reality tv show 'Keeping Up with the Kardashians' često je, kao i mnoge emisije sličnih formata, bio predmetom sprdnje, no popularnost i gledanost nije im se nikad mogla osporiti. Od 2006. do danas ova osebujna obitelj izgradila je poslovno carstvo i obogatila se iznad svake mjere dobrog ukusa.</p><p>U 14 godina snimili su 19 sezona showa, a 2021. godine obitelj će se od svoje vjerne publike oprostiti jubilarnom 20. sezonom. Svo to vrijeme dom im je bila 'lažna' Kardashian kuća u Los Angelesu, koja se trenutačno prodaje.</p><p>Cijena vile je 8 milijuna dolara (51 milijun kuna), a nekretnina ima nešto više od 700 četvornih metara. Nazivaju je 'fake Kardashian kućom' jer obitelj nikada tamo nije živjela. Kuća je poslužila kao kulisa i eksterijer te je na toj lokaciji tek iznimno snimano, a Kardashiani su scene interijera snimala u obiteljskoj kući. Logično, nisu željeli da baš svatko zna gdje žive pa se produkcija poslužila ovim trikom. </p><p>Luksuzna vila u mediteranskom stilu poslužila je kao lokacija i u serijama 'True Blood' te 'American Horror Story', ali i u reklami za Victoria's Secret. Prodaje se već godinu dana, pišu američki mediji, no paprenu cijenu malo si tko čak i u Hollywoodu može priuštiti. </p>