Prodala je više od 80 milijuna ploča diljem svijeta, pobijedila rak dojke i postala gay ikona

Njezina popularnost privukla je pažnju velikih glazbenih studija. Potpisala je ugovor s Mushroom Recordsom 1987. godine. Australska je superzvijezda i jedna od rijetkih koju će svi u svijetu znati ako se predstavi samo imenom. Kylie Minogue danas slavi 54. rođendan.

Đžepna venera, kako joj mnogi tepaju, rođena je 28. svibnja 1968. godine. Već sa 12 godina pojavila se u televizijskoj seriji 'Susjedi', koja joj je donijela slavu u rodnoj Australiji, a kasnije i u Velikoj Britaniji. Jedna je od najuspješnijih pjevačica, a prodala je više od 80 milijuna ploča diljem svijeta. Pobijedila je zloćudni tumor te postala gay ikona.

Prvi singl 'The Loco-Motion', inače obrada popularnog hita pjevačice Little Eve, zauzeo je prve redove britanske ljestvice i postao popularan u cijelom svijetu. Daljnje izdanje njezinog debitantskog albuma 'Kylie' 1988. učvrstilo je njezin status pop senzacije. Duet s Jasonom Donovanom 'Specijalno za vas' prodan je 1989. u više od milijun primjeraka.

Slijedili su megahitovi poput 'Better the Devil You Know', 'Spinning Around', 'All The Lovers', 'Kids' ili 'Can't Get You Out Of My Head' koje je izvodila diljem svijeta u blještavoj i oskudnoj odjeći i uz zahtjevne plesne koreografije.

Zbog svojeg zalaganja za destigmatizaciju oboljelih od AIDS-a i podrške kampanjama legalizacije istospolnih brakova, pjevačica ima široku LGBT 'vojsku' koja je naziva 'veleposlanicom univerzalne ljubavi.' Njezin ljubavni život punio je desetljećima stupce tabloida, od veze s pokojnim Michaelom Hutchenceom i Lennyjem Kravitzom do one s francuskim glumcem Oliverom Martinezom.

Bila je otvorena i o svojoj borbi s rakom dojke 2005. godine.

- Kad vas rak pogodi, morate sve to razmotriti. Vjerujte mi, dogodi vam se u jednom trenutku kad vam netko kaže: 'Pa, ima toliko opcija', da počnete vrištati. Naravno, super je da postoji opcija. Genijalno je da ima opcija! Ali kada se nosite i s drugim stvarima, pa čak i onima koje ste uzimali zdravo za gotovo. kao što je majčinstvo, i netko ili nešto vam ih oduzme - rekla je Kylie u intervjuu za The Sunday Times.

