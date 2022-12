Producent Maloča otkriva nam sve o novoj sezoni Mrkomira I.: Drukčije je, ali smo zadovoljni

Razmišljali smo s kojom temom ući u novu sezonu i došli smo do toga da knez Mrkomir bude u sadašnjosti i sazna koliko je nogomet zanimljiv, priča nam Ivan Maloča, producent humoristične serije 'Mrkomir I.'

POGLEDAJTE VIDEO:

Producentska kuća Interfilm spojila je nogomet i hrvatskog kneza iz srednjeg vijeka, ne znajući da će Hrvatska biti treća na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.

Foto: PROMO/Interfilm

- Mi smo snimanje završili prije SP-a, možda smo imali neku intuiciju oko medalje, ali ne bismo htjeli ukrasti ovaj fenomenalan uspjeh pa ga pripisati sebi - našalio se Maloča pa nastavio dalje:

- Mislili smo da bi se publici svidio susret Mrkomira i nogometne lopte. To nam je bilo zanimljivo i fora. Pogodilo se nekako s našim uspjehom.

Dodaje da kad su scenaristi pisali drugu sezonu, nitko tad u Hrvatskoj nije razmišljao o nogometu.

Foto: PROMO/Interfilm

- No scenaristi su morali o tome promišljati. Bit će to smiješno i zanimljivo. Knez Mrkomir I. će razvrstavati otpad i šetati kroz Advent - otkriva producent.

Još se ne zna kad ide druga sezona, a iz njezine najave može se vidjeti da će biti puna avanture te gledatelji sigurno neće ostati razočarani.

- Ovo ti je najvrednija stvar u budućnosti - čuje se u uvodu najave, a u početnom kadru je upravo nogometna lopta.

Radnja 'Mrkomira I.' smještena je u srednji vijek, a u središtu je knez Mrkomir, kojega glumi Goran Navojec, koji želi postati kralj. Iz najave se može vidjeti da će Mrkomir naučiti što je nogomet, a čak će postati i nogometni menadžer. Pridružit će mu se i šef tajne službe Slavomir.

Foto: PROMO/Interfilm

Suprugu kneza Mrkomira igra glumica Ecija Ojdanić, a lik njihove kćeri Maruše, Mirna Mihelčić. Jedan od bitnijih likova je i Slavomir, čiji lik u seriji igra Ozren Grabarić.

Prve sezona 'Mrkomira I.' dobro je prošla, u drugoj je najavljeno 20 epizoda. Lokacije su, kao i u prvoj sezoni, Ribnik, Grobnik, studio Jadran filma te pašnjaci i livade.

- Mi smo zadovoljni kako je to ispalo dosad. Malo je drukčije nego prošle sezone jer ima više likova i više snimamo eksterijer, bez obzira na to što je to sitcom. No bit će to na tragu prve sezone - rekao nam je ranije Maloča.

Za drugu sezonu producenti su imali specifične zahtjeve za statiste.

- Tražimo one koji nisu tetovirani i nemaju piercinga jer nam trebaju statisti iz srednjeg vijeka - rekao nam je Maloča ranije.

Najčitaniji članci