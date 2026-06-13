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ANITA JUKA ZA CAFE: PLUS+

Producentica filma 'Lijepa večer, lijep dan': Ravnodušna publika više me brine od loših kritika

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 8 min
Producentica filma 'Lijepa večer, lijep dan': Ravnodušna publika više me brine od loših kritika
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Kako to izgleda kad filmom ‘upravljaju’ dvije sestre, ispričala nam je Anita Juka, producentica filma ‘Lijepa večer, lijep dan’

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Bez sestre ne bih mogla snimiti ovaj film, rekla nam je nedavno redateljica Ivona Juka. Nije bilo druge nego da Anitu Juku "privedemo" u Cafe i porazgovaramo o svim izazovima tijekom snimanja filma "Lijepa večer, lijep dan", kako to izgleda kad se na setu nađu dvije sestre te bi li sad napravila nešto drukčije. Prikazan je na više od 50 festivala diljem svijeta, osvojio je 40 nagrada, od čega čak devet nagrada publike, bio je hrvatski kandidat za Oscara... I izazvao puno reakcija kod domaće publike, pozitivnih, ali i negativnih, ali to Anitu Juku ne može pokolebati.

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Komentari 1
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