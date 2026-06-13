Producentica filma 'Lijepa večer, lijep dan': Ravnodušna publika više me brine od loših kritika

Bez sestre ne bih mogla snimiti ovaj film, rekla nam je nedavno redateljica Ivona Juka. Nije bilo druge nego da Anitu Juku "privedemo" u Cafe i porazgovaramo o svim izazovima tijekom snimanja filma "Lijepa večer, lijep dan", kako to izgleda kad se na setu nađu dvije sestre te bi li sad napravila nešto drukčije. Prikazan je na više od 50 festivala diljem svijeta, osvojio je 40 nagrada, od čega čak devet nagrada publike, bio je hrvatski kandidat za Oscara... I izazvao puno reakcija kod domaće publike, pozitivnih, ali i negativnih, ali to Anitu Juku ne može pokolebati.