Profesorica u 'Milijunašu' ispala na pitanju o Nobelovoj nagradi, znate li vi koji je točan odgovor?

U novom izdanju HRT-ovog game-showa "Tko želi biti milijunaš?" student Mark Horvat odustao je na pitanju za 32.000 kuna. Nije znao da je pisac Kurt Vonnegut preživio savezničko bombardiranje Dresdena sklonivši se u podzemno skladište za meso, a profesorica Nevenka Černoš nije znala da je Marquis de Sade premješten iz Bastille u ludnicu 10 dana prije njezina pada 1789. Riskirala je te kući otišla s 1000 kuna. Najveći iznos, 32.000 kn, u večerašnjem izdanju popularnog "Milijunaša" osvojila je profesorica Gabrijela Kelemen - unatoč netočnom odgovoru.

Gabrijela Kelemen iz Zagreba otvorila je večerašnje izdanje kviza odgovarajući na 11. pitanje - koje je godine Nobelova nagrada, koja se dodjeljuje od 1901., prvi put uručena ženi. Ponuđeni odgovori bili su 1901., 1902., 1903. i 1904. godina. Profesorica njemačkog jezika, koja je u prošlotjednom izdanju kviza iskoristila sve džokere, nije znala odgovor na pitanje za 64.000 kuna, ali je odlučila pogađati. Kao konačan odgovor navela je 1902. godinu, što je bio netočan odgovor i napustila je kviz s 32.000 kuna.



- Točan odgovor je 1903. godina. Maria Skłodowska-Curie podijelila je Nobelovu nagradu za fiziku sa suprugom Pierrom Curiejem i Henrijem Becquerelom - objasnio je voditelj Tarik Filipović.

Mark Horvat, 22-godišnji student povijesti i povijesti umjetnosti u Rijeci, s lakoćom je stigao do osmog pitanja, na koji nije znao odgovor - koji je animirani lik u British Medical Journalu okarakteriziran kao jedan od najpreciznijih filmskih prikaza amnezije? Dora, Remy, Buzz Svjetlosni ili Merida?



Mark je zatražio pomoć džokera znalca. Svi su se javili, a natjecatelj je odabrao Josipa Buklijaša.





- Radi se o crtanom filmu Dora istražuje (Dora The Explorer), rekao je znalac Josip te naveo i neke scene iz tog filma.



Mark je odlučio poslušati savjet znalca te se odlučio za odgovor A - Dora. Odgovor se srećom pokazao točnim jer je riječ bila o liku ribice Dore iz crtanih filmova "U potrazi za Nemom" i "Potraga za Dorom".

Drugog džokera Mark je zatražio na sljedećem pitanju za 16.000 kuna. Nije znao tko 1962. godine nije dobio Nobelovu nagradu: Watson, Crick, Wilkins ili Franklin. Iskoristivši džoker pola-pola ostali su Watson i Franklin. Nakon kratkog dvoumljenja odlučio se za Franklina što je bio i točan odgovor devetog pitanja.

Posljednjeg džokera Mark je iskoristio na 10. pitanju za 32.000 kuna. Džokera zovi upitao je koji je pisac - Kurt Vonnegut, Erich Kästner, Günter Grass ili Erich Maria Remarque preživio savezničko bombardiranje Dresdena sklonivši se u podzemno skladište za meso. Džoker nije znao točan odgovor no mislio je kako je riječ o dramatičaru Vonnegutu.

Mark je nakon kratkog razmišljanja ipak odustao od odgovora - i kući otišao sa 16.000 kuna.





- Student sam i meni je ovih 16.000 kuna dosta, objasnio je. Nakon odustajanja rekao je kako bi se vjerojatno odlučio za C - Güntera Grassa.



- Vaš džoker je bio na dobrom tragu. Točan odgovor je Kurt Vonnegut kojeg je taj događaj nadahnuo za pisanja djela "Klaonica 5", jednog od najpoznatijih antiratnih romana, pojasnio je Tarik Filipović.

Posljednja večerašnja natjecateljica, Nevenka Černoš iz Rakitja, profesorica matematike u Osnovnoj školi Stenjevec, prvog džokera zatražila je na šestom pitanju. Znalce je pitala koja dva slova "kriju" odjel u tvrtki zadužen za zapošljavanje i ostala pitanja vezana uz radnike. Ponuđene odgovori bili su HR, BA, RS i SI. Znalac Bruno Kirinić rekao je kako je točan odgovor A - HR te objasnio kako riječ o kratici human resources. Natjecateljica je prihvatila sugestiju znalca i osvojila 2.000 kuna.

Džokera pola-pola Nevenka je zatražila na pitanju za 8.000 kuna. Nije znala koliko traje najdulji dan u Zagrebu prema službenim podacima o izlascima i zalascima Sunca u našoj metropoli. A: 13 sati i 44 minute; B: 14 sati i 44 minute, C: 15 sati i 44 minute i D: 16 sati i 44 minute bili su ponuđeni odgovori. Nakon suženog izbora ostali su A: 13 sati i 44 minute i C: 15 sati i 44 minute. Natjecateljica se nakon kraćeg razmišljanja odlučila za odgovor C i točno odgovorila na 8. pitanje.

Na pitanju za 16.000 kuna profesorica je zatražila posljednjeg džokera - zovi. Nije znala tko je 4. srpnja 1789., deset dana prije njezina pada, premješten iz Bastille u ludnicu u blizini Pariza? Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Denis Diderot ili Marquis de Sade? Ni džoker nije znao točan odgovor, ali mislio je kako je riječ o Marquisu de Sadeu. No Nevenka je smatrala kako je riječ o Voltaireu. Dvoumila se da li odustati od odgovora i napustiti kviz s 8.000 kn ili riskirati. Odlučila je riskirati, ali kao i njezin prethodnik Mark nije poslušala svoga džokera. Kao točan odgovor Nevenka Černoš navela je B: Voltaire i tako popularni show-game "Tko želi biti milijunaš?" napustila s 1000 kuna.

I voditelj i znalci bili su iznenađeni što Voltaire nije točan odgovor!



- U Bastille je pisao i za sobom ostavio svoje najpoznatije djelo, koje je dva dana prije njezina pada iznio čovjek po imenu Arnoux de Saint-Maximin, "120 dana Sodome". Točan odgovor je - Marquis de Sade, kazao je Tarik Filipović.

