Prognozirali pobjednika Oscara: 'Jeste li upravo sve pokvarili?'

Poklonicima Oscara možda se učinilo da su se vratili u 2017., kada je zahvaljujući pogrešnoj omotnici proglašen krivi pobjednik, jer se u ponedjeljak činilo da je Akademija filmske umjetnosti i znanosti objavila službene 'prognoze' ovogodišnjih pobjednika.

Dan uoči završetka glasanja za Oscare prema Akademiji najbolji je film 'Bong Joon Hoov 'Parazit', a najbolji režiser Sam Mendes (54) za film '1917.'

Tvit koji su prenosili puno puta i koji je u međuvremenu izbrisan brzo je izazvao zbunjenost i mnogi su se pitali je li akademija pogreškom prerano objavila pobjednike ili je njezin račun na Twitteru hakiran.

- Jeste li upravo sve pokvarili? - upitao je jedan korisnik na Twitteru.

Drugi je napisao da je voditelj društvenih medija u Akademiji 'imao loš dan'.

Zbunjujući tvit, koji je prenio imena koja se smatra vodećim kandidatima u pojedinim kategorijama, povezan je s lansiranjem automatske društvene aplikacije nazvane 'Oscars Prediction Experience' koja omogućava korisnicima da stvaraju i dijele vlastita predviđanja uoči dodjela Oscara.

Akademija nije odmah reagirala no oglasio se stručnjak za filmske nagrade Kris Tapley koji je napisao: 'Oladite svi, to je prognostička aplikacija!'

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.