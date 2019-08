Progovorile žrtve obiteljskog nasilja: 'Bilo je teško izvući se'

Žrtve obiteljskog nasilja su mnogobrojne, a među njima su i holivudske zvijezde. Neke od njih otvoreno progovaraju o traumatičnim iskustvima kako bi inspirirali druge da zatraže pomoć u sličnim situacijama.

Reese Witherspoon

Američka filmska glumica i producentica Reese Witherspoon (43) u intervjuu s voditeljicom Oprah Winfrey (65) otkrila je kako je u mlađim danima bila u nasilnoj vezi te joj je bilo teško prekinuti s tim muškarcem.

- U mojoj se glavi sve preokrenulo i znala sam da će biti jako teško, ali jednostavno nisam mogla i dalje biti s njim. Tada sam bila drugačija osoba. Činjenica da sam se zauzela za sebe me promijenila doslovno na staničnoj razini - rekla je Reese.

Amber Heard

Američka glumica i manekenka Amber Heard (33), u sudskim dokumentima kojima je tražila razvod od glumca Johnnyja Deppa (56), tvrdi da ju je on emocionalno i fizički zlostavljao tijekom braka. Depp je takve navode odbio, međutim, prije nekoliko mjeseci u javnosti su se pojavile fotografije pretučene Amber.

Tina Turner

Američku pjevačicu Tinu Turner (79) bivši suprug Ike Turner više puta ju je gotovo usmrtio, brutalno je tukao i prisiljavao na seks. Njihov je brak poznat kao jedan od najnasilnijih brakova među zvijezdama.

Tina je zatražila razvod 1976. kada ju je Ike pretukao na zadnjem sjedištu automobila u Las Vegasu. Razveli su se iste godine.

Charlize Theron

Američka glumica Charlize Theron (44) provela je dio djetinjstva s nasilnim ocem alkoholičarem koji je njoj i njezinoj majci prijetio smrću nekoliko puta. Kada joj je bilo 15 godina, majka je u samoobrani ubila njenog oca.

- Definitivno shvaćam da sam imala traumatično iskustvo, događaj koji me nekako oblikovao kao osobu - rekla je Charlize.

Iako glumica o incidentu ne govori često, aktivno podržava druge žrtve nasilja.

Rihanna

Slučaj pjevačice Rihanne (31) i Chrisa Browna (30) jedan je od najšokantnijih slučajeva nasilja među zvijezdama. U policijskom izvještaju iz 2009. navodi se kako je pjevač gurnuo Rihannu kroz prozor prije nego što ju je nekoliko puta udario u lice, ruke i noge.

Rihanna je nekoliko puta javno progovorila o incidentu te se zauzima za žrtve nasilja. Također, svjesna je da je pogriješila kada se nekoliko godina kasnije vratila nasilniku Brownu, misleći da može promijeniti njegovo ponašanje.

- Puno žena i mladih djevojaka trenutačno prolaze kroz istu stvar. I mnogi dečki. To nije tema koju se treba pomesti pod tepih i praviti da se nije dogodilo ili ne shvatiti ozbiljno - rekla je Rihanna.

Christina Aguilera

Američku pjevačicu Christinu Aguilere (38) fizički je zlostavljao njezin otac.

- Jako blisko surađujem s utočištem u blizini Pittsburgha. Nadam se da ću jednog dana sama otvoriti utočište. Mislim da je jako važno da podijelim svoju priču s drugim ženama koje su bile zlostavljane jer me to iskustvo dovelo do mjesta na kojem sam danas... Dalo mi je snagu i motivaciju - rekla je pjevačica za Glamour 2007.

Njezina majka također je progovorila o nasilju te je rekla kako je situacija bila toliko grozna da je zatekla Christinu kada je imala samo četiri godine s krvlju koja joj je kapala s lica.

Madonna

Pjevačicu Madonnu (60) fizički je zlostavljao tadašnji suprug glumac Sean Penn (58). Jednom ju je prilikom navodno tukao punih devet sati, nakon čega je osuđen za obiteljsko nasilje.

Glasine i tračevi o nasilju u njihovom braku su dugo kružili, sve dok optužbe nisu izašle na vidjelo. Pokrenuto je nekoliko sudskih slučajeva, a bivši supružnici ne pričaju o braku u javnosti.

Mariah Carey

Pjevačica Mariah Carey (49) je 2009. u jednom od intervjua priznala kako ju je bivši suprug emocionalno zlostavljao.

- Bilo mi se teško izvući iz svega jer je postojala veza koja nije bila samo brak, već poslovna veza u kojoj je ta osoba kontrolirala moj život - rekla je tada Carey.

Dodala je kako joj je bilo teško izaći iz destruktivne veze i da je došla u situaciju u kojoj je bila zarobljena.

