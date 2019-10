Prolile znoj za titulu: Njihove stražnjice su najbolje u svijetu

'Miss BumBum' je godišnji izbor ljepote u svijetu koji nagrađuje vlasnicu najbolje stražnjice u zemlji. Na ovom kontroverznom natjecanju nerijetko se prolijevaju krv, znoj i suze. Također, ne nedostaje ni ljubomore. Natjecanje se provodi od 2011., a na samu ideju došao je novinar i poduzetnik Cacau Oliver.

Prva sretnica koja je ponijela laskavu titulu najbolje stražnjice bila je Rosana Ferreira. Osim što se svojom stražnjicom 'pohvalila' na samom natjecanju, ponosna Brazilka često svoje pratitelja na društvenim mrežama 'časti' polugolim fotografijama.

Foto: Instagram

Rosanu je godinu dana nakon naslijedila Carine Felizardo (32). Na natjecanju 2012. bilo je 15 djevojaka, a Felizardo je rekla kako je svojom pobjedom predstavila brazilske žene u najboljem svjetlu.

- Neizmjerno mi je drago zbog ove pobjede, zahvaljujem svima koji su glasali za mene. Vrlo sam ponosna na svoju guzu, morala sam godinama vježbati kako bih postigla željeni izgled i oblik - rekla je tada.

Foto: Instagram

2013. laskavu titulu osvojila je Dai Macedo (32), koja je osvojila nagradu od 12 tisuća kuna.

- Emocionalna sam. Nisam očekivala pobjedu. Bila je prava ludnica na društvenim mrežama, ali sad sa sigurnošću mogu reći da natjecanje nije bilo namješteno. Nije 100 posto prirodna. Uvijek sam imala ogromnu pozadinu, ali liposukcija ju je popravila - rekla je Dai, koja je priznala da njezina guza nije uvijek bila ovakva.

Foto: Instagram

Indianara Carvalho je potukla konkurenciju za 'Miss BumBum' 2014. Osim što posjeduje jednu od najboljih guza zemlje u kojoj vlada poprilična konkurencija u toj kategoriji, Indianara je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje pratitelje redovito 'časti' izazovnim fotografijama.

Foto: Instagram

Laskavu titulu 2015. je odnijela Brazilka Suzy Cortez (29), koja je osvojila 133 boda. Naime, i ove je godine istu titulu ponijela upravo ona. Suzy je već iskusna natjecateljica pa je nakon izbora postala vatrena navijačica Barcelone i Lea Messija (32), kojeg je navodno pokušala i 'osvojiti' nekoliko puta. Sa svojim seksi izgledom uspjela je zavesti sve bez problema, ali ne i Argentinca. Nakon niza objava koje mu je posvećivala na društvenim mrežama, Messi ju je blokirao na Instagramu.

Foto: Instagram

Erika Canela (22) dobila je 2016. godine titulu najbolje guze na svijetu. Prije dvije godine našla se u središtu skandala, jer je prozvala nogometaša Cristiana Ronalda (34) kako je uhodi i neprestano zove na spoj.

- Rekla sam mu kako ja nisam 'žena za 15 minuta'. Htjela sam izaći s njim, ali on me je samo htio iskoristiti kao objekt - kazala je. Ronaldo se nije oglasio na Erikine izjave, a poznato je kako je u dugoj vezi s Georginom Rodriguez (25) koja mu je velika podrška na svim njegovim utakmicama.

Foto: Instagram

Nakon Erike, 2017. Rosie Oliveira (30) bila je pobjednica natjecanja 'Miss BumBum'. Rosie je otkrila da se, da bi došla do laskave titule, morala mnogo toga odreći, pa čak i svojeg braka.

- Rekao mi je ili ja ili natjecanje. Jasno je što sam odlučila. Nije niti znao da sam se prijavila. To mi je bila najlakša odluka u životu - rekla je nakon pobjede. Naime, Oliveira je još kao djevojčica maštala o tome da postane Miss Bum Bum, što je u Brazilu velika stvar.

Foto: Instagram

Na ovom kontroverznom natjecanju nerijetko se prolijevaju krv, znoj i suze, a ne nedostaje i ljubomore, što su cure pokazale 2018., kada je titulu 'Miss BumBum' osvojila Ellen Santana. Prva pratilja, Aline Uva, teško je doživjela poraz pa je strgala lentu s pobjednice i u njoj paradirala po pozornici.

Foto: Instagram

Natjecanje u izborima ljepote i nije neka zanimljivost, no kada se djevojke bore za titulu najbolje stražnjice, to već prelazi u novu sferu. Jedino pravilo kojeg se natjecateljice moraju pridržavati je to da nisu bile ni na kakvim operacijama stražnjice, iako je provođenje kozmetičkih postupaka na drugim dijelovima tijela dozvoljeno.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZEZNACIJA':