Promjena za kandidate: Lošiji na vaganju ostaju bez trenera

Kandidati čekaju još jedno vaganje koje počinje spoznajom da će lošiji tim na vaganju ostati bez jednog od svojih članova, ali i bez trenera. Osim toga, Sanja će im najaviti da 'gubitnike' čeka još jedno neugodno iznenađenje, no o čemu se radi, tek će saznati. Rezultati na vaganju za neke su kandidate bili iznenađujuće loši, ali još će veći šok izazvati izbacivanje kandidata koji je ostvario impresivan gubitak kilograma u tjednu koji je za njima.

Foto: RTL Televizija

To izbacivanje izazvat će lavinu komentara u suprotnom timu, a pokazat će da je zajednički duh, koji su svi na početku isticali kao najveću prednost boravka u kući, postao prošlost.

Foto: rtl

Podsjetimo, u jučerašnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su komentirali da će biti teško proći izazov s obzirom na to da su mnogi ozlijeđeni. Josipa je kod liječnika doznala kako su joj istegnuti ligamenti, ali da ništa nije puknulo, no mora mirovati pet do osam dana. 'Osjećam se jadno jer neću moći pomoći svome timu', komentirala je Josipa. Također, u plavom su timu ozlijeđeni Josip i Nina.

