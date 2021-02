Skladatelj i tekstopisac te Dujmićev dugogodišnji suradnik Nenad Ninčević (59) slučajno je, kako kaže, pronašao umalo izgubljeno blago. Radi se o nikad objavljenim pjesmama na kojima je radio s pokojnim glazbenikom, a sve je odlučio pokloniti njegovoj supruzi Snježani Dujmić.

- To je famozni mobitel u kojem je deset pjesama koje smo Rajko i ja radili prije par godina. On je, Rajko k'o Rajko, mislio da ću ja to čuvati i on je svoje pogubio. Ja nisam mogao naći mobitel godinama i onda sam ga intenzivno tražio nakon Rajkova odlaska. Već sam odustao... - otkrio je za RTL Exkluziv Ninčević pa pojasnio kako ga je na kraju našao sasvim slučajno, tražeći dokumente.

Na zagrebačkim Ravnicama, naselju u kojem je živio Rajko, susreo se sa Snježanom Dujmić te joj predao mobitel s pjesmama, a zajedno su neke i poslušali.

- Sad kad sam sve to ponovno čula užasno mi je bilo teško. Ima jedna pjesma koja se zove, ja mislim da se zove 'Gazi me ko snijeg', gdje Rajko pjeva i plače - otkrila je emotivna Snježana.