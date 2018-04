Prošla sam horor proceduru i kirurg mi je morao spasiti život

Sad već trojica roštaju sondom po mojoj utrobi, iako se ja u suzama i boli koprcam i molim ih da mi ne pritišću to mjesto gdje me boli, napisala je Sanja Vejnović (56) u svojoj objavi na društvenoj mreži. Glumica je opisala zdravstvene probleme i liječničke procedure kroz koje je prošle prije više od dva tjedna.

Foto: Marko Ercegović

- Krenulo je s prilično neugodnim bolovima u donjem djelu trbuha. Kako bolovi nisu prolazili navečer sam nazvala hitnu da vidim kako si mogu pomoći - prisjetila se Vejnović. Kada je napokon dobila liječnicu, ona joj je savjetovala da popije Voltaren, ako ne prođu bolovi da ode na hitnu kirurgiju u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu. Kako glumici bol nije prolazila, poslušala je savjet doktorice.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

- Oko tri ujutro završila sam na hitnoj, s mišlju da sam od tog trenutka sigurna i u dobrim rukama - istaknula je glumica koju je dežurna liječnica poslala na niz pretraga iako je nalaz ukazivao na slijepo crijevo. Prvo je došla u ordinaciju urologa kojeg nije bilo pa ju je mlada stažistica ispitivala o problemima s mokrenjem ili bubrezima.

- Odlučuje mi raditi ultrazvuk i baš na mjesto koje me boli mora jače pritisnuti. Rezultat - mjehur i bubrezi u redu. Pitam je kad već gleda vidi li crvuljak, na što mi odgovara da ona gleda samo bubrege - napisala je Vejnović. Nakon je bila na ginekologiji te je dežurni mladi doktor odlučio napraviti pregled ultrazvukom izvana i iznutra, iako je nedavno bila kod svog ginekologa i sve je bilo u redu. On nije mogao dobro vidjeti desni jajnik pa je zvao još dvoje starijih kolega da i oni glumicu pogledaju ultrazvučno.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Iza toga ista priča na internoj. Suma sumarum nakon šest sati maltretiranja vraćam se u početnu ambulantu, gdje me ostave na hodniku ležati još kojih pola sata - dodala je Vejnović. Kaže da je nakon toga sućutni bolničar molio doktore da ju prime, a najmanje još dvoje joj je pritiskalo mjesto koje ju je boljelo i kroz njezine urlike su ipak zaključili da bi mogla biti upala crvuljka i odveli su ju konačno na kirurgiju. Kirurgu je trebao samo jedan pogled da ju obavijesti kako hitno ide na operaciju.

- U tom trenutku od neopisive boli (trudovi su ništa prema ovome), ja samo jedva čekam kad će me uspavati. Operacija je završena, vode me na odjel i svi me jako sućutno i s puno brige gledaju i pomažu - napisala je glumica. Kirurg joj je nakon operacije rekao da je došla u 12:05, a ne pet do 12 te da joj je crvuljak perforirao te je nastala gangrena u cijelom trbuhu i kako su glumici joj spašavali život.

Foto: Marko Ercegović

- Prošla sam još nekoliko kriza u bolnici, u jednim momentu je izgledalo da ću morati na još jednu operaciju, ali sam se hvala Bogu izvukla - istaknula je Vejnović koja je sada na kućnoj njezini te se oporavlja polako. Veseli se, kako kaže, svakom novom danu, prestanku boli, suncu i svemu što prije nije doživljavala kao važno. Njeguju ju bivši suprug Goran Mećava i cijela logistika divnih prijateljica koje su joj svaki dan donosile krepke juhe i dijetnu hranu koju je mogu jesti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Život je lijep! Samo se nadam da nikada više neću završiti na Hitnoj jer je pitanje hoću li preživjeti horor od procedura - zaključila je glumica.