Proslavila se ulogom u hit filmu 'Underworld', ljubila je mlađe, a sada snima film u Zagrebu

Rođena u Londonu, Kate Beckinsale bila je izložena filmskoj industriji od najranije dobi jer su joj oba roditelja bili glumci. Iako uspješna studentica na Sveučilištu Oxford, Beckinsale je napustila studij kako bi se usredotočila na svoju glumačku karijeru.

Debitirajući s 'Mnogo vike oko ničega', kritičari i publika su je konačno primijetili ulogom u televizijskoj komediji BBC-ja 'Cold Comfort Farm'. Nakon toga se pojavila u još nekoliko filmova prije nego li se preselila u Hollywoodu i ostvarila zavidnu karijeru.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Cijenjena zbog svoje uloge u 'The Last Days of Disco', Beckinsale je konačno stekla slavu komercijalno uspješnim filmom 'Pearl Harbor', gdje je glumila uz Bena Afflecka i Josha Hartnetta. Film joj je otvorio vrata prema novim hitovima.

Ubrzo se proslavila glavnom ulogom u akcijskim filmovima o 'stvorenjima noći' 'Underworld-u' koje je režirao njezin bivši muž Len Wiseman i u kojima je glumio njezin bivši dečko, i otac njezine kćeri Lily Mo - Michael Sheen.

Foto: Instagram

S još nekoliko uspješnih filmova Kate je ostavila trag u Hollywoodu, a kritičari su je u više navrata hvalili za besprijekorne izvedbe.

Danas živi u Veneciji, u Kaliforniji, sa svojom kćeri Lily Mo, radi na raznim filmskim projektima, od kojih je jedan i u Hrvatskoj. Trenutno je na snimanju u Zagrebu filma 'Canary Black', a ako ju slučajno sretnete, evo par zanimljivosti o glumici koje biste trebali znati.

Djetinjstvo i rani život

Kate Beckinsale je kćer Richarda Beckinsalea i Judy Loe, a rođena je 26. srpnja 1973. godine u Londonu u Engleskoj. U dobi od pet godina ostala je bez oca,a njezina majka se kasnije preselila k Royu Battersbyju i Beckinsale je odrasla s njegovom djecom održavajući snažnu vezu s očuhom.

Foto: Reuters/Pixsell

Dok je studirala nastupala je i u kazalištu Orange Tree Youth. Studirala je francusku i rusku književnost na New Collegeu u Oxfordu i dva puta osvojila nagradu WH Smith Young Writers Award za fikciju i poeziju.

Kao dio Dramskog društva Sveučilišta Oxford, dobila je ulogu u produkciji 'A View from the Bridge' u Oxford Playhouseu, što smatra prvom ozbiljnom ulogom u svojem životu.

Privatni život

Na početku svoje karijere, Kate je bila u vezi s Michaelom Sheenom. Prvi put su javno viđeni 1995. godine, a tijekom njihove osmogodišnje romanse, bivši par je 1999. dobio kćer Lily. Unatoč prekidu veze 2003. godine, njih dvoje i dalje su u jako dobrim odnosima te zajedno odgajaju kćer.

Foto: Instagram

Bez obzira na njezine druge ljubavne veze i vezice, Beckinsale i Sheen često provode zajedno vrijeme, a šaljive fotografije objavljuju i na društvenim mrežama.

Nakon veze sa Sheenom, Beckinsale se udala za redatelja Lena Wisemana. Par se upoznao 2003. godine na snimanju filma 'Underworld' i vjenčao se sljedeće godine. Beckinsale i Wiseman prekinuli su 11-godišnji brak u studenom 2015. godine.

Foto: BRITTA PEDERSEN/DPA/PIXSELL

Wiseman je naveo nepomirljive razlike u njihovom razvodu koji je finaliziran u listopadu 2016. godine.

- Sve su probali da ostanu zajedno, ali na kraju su se vratili starim navikama i svađama - rekao je anonimni izvor u studenom 2015., nakon vijesti o njihovom razvodu.

Nakon razvoda od Wisemana, Beckinsale je 2017. godine započela gotovo godinu dana dugu vezu s bivšim voditeljem TLC-a Mattom Riffeom.

- Njena obitelj je na prvom mjestu, a ne on - tada je izjavio jedan bliski suradnik Kate za američki US Magazine, otkrivajući da njih dvoje nemaju iste želje ni ciljeve.

Nakon njihovog prvog koketnog izlaska u siječnju 2019. godine, Beckinsale i zvijezda SNL-a Pete Davidson započeli su burnu romansu. Nakon što su uočeni kako se drže za ruke, par je u ožujku 2019. godine izmijenio niz strastvenih poljubaca dok su bili na utakmici New York Rangersa. Svoju gotovo četveromjesečnu vezu prekinuli su krajem travnja 2019. godine.

Foto: PIXSELL, Facebook/kolaž

Trenutno je slobodna i kako je nedavno objavila na Internetu:

- Sretna u vezi sa sama sobom.

Karijera

Kate se prvi put pojavila na televiziji 1991. godine, igrajući manju ulogu u adaptaciji P. D. Jamesovog djela 'Devices and Desires'. Iste godine pojavila se i u filmu 'Jedan protiv vjetra'. Sljedeće godine viđena je u 30-minutnom kratkom filmu Channel-a 4 pod nazivom 'Rachel's Dream'.

Foto: Profimedia

Godine 1993. glumila je u detektivskoj seriji ITV-a 'Anna Lee'. Iste godine dobila je ulogu u filmskoj adaptaciji 'Much Ado about Nothing' zbog koje je primila puno pozitivnih kritika filmskih kritičara. Ovaj film snimila je tijekom praznika dok je studirala na Oxfordu.

Godine 1995., dok je bila u Parizu, glumila je u francuskom filmu 'Marie-Louise Ou La Permission'. Iste godine napustila je Oxford i pojavila se u filmovima 'Cold Comfort Farm' i 'Haunted'.

Iste godine je debitirala na profesionalnoj pozornici su predstavi 'The Seagull' u Theatre Royal u Bathu. Sljedeće godine glumila je u predstavama 'Sweetheart' u Royal Court Theatre i 'Clocks and Whistles' u kazalištu Bush .

Foto: Themoviedb.org

Godine 1996. pojavila se na televiziji u TV adaptaciji Emme, a 1997. godine glumila je u komediji 'Shooting Fish' koja je postigla veliki komercijalni uspjeh.

Nakon što se preselila u New York, Beckinsale je bila na audiciji za nekoliko holivudskih filmova. Godine 1998. glumila je u 'The Last Days of disco' što joj je donijelo pozornost Hollywooda.

Godine 1999. pojavila se u drami 'Brokedown Palace', a film je bio veliki komercijalni neuspjeh, a 2000. glumila je u 'The Golden Bowl', što je bio njezin prvi film nakon što je postala majka.

Foto: Themoviedb.org

Veliki filmski hit iz 2001. godine 'Pearl Harbor' donio joj je slavu i prepoznatljivost diljem svijeta. Iako je kritika osudila film, postao je komercijalno uspješan. Iste godine pojavila se u 'Serendipityju' i ponovno je dobila same pohvale kritičara za svoju glumu u filmu.

Godine 2003. proslavila se kao akcijska zvijezda ulogom u filmu 'Underworld', a te godine je glumila i u filmu 'Tiptoes', a 2004. gledali smo je u iznimno uspješnom filmu 'Van Helsing', a potom i u 'Avijatičaru'.

Foto: Continental film

2006. godine ponovo je odglumila naslovnu ulogu u vampirskom nastavku 'Underworld: Evolution' te je glumila u komediji 'Klik' s Adamom Sandlerom.

Godine 2007. glumila je u 'Snježnim anđelima', a za odigranu ulogu je dobila izvrsne kritike. Također se pojavila i u filmu 'Vacancy' koji je bio komercijalno uspješan.

Iduće godine glumila je u 'Winged Creatures' i 'Nothing but the Truth' koji su joj još jednom donijeli pohvale kritičara i komercijalni uspjeh.

Foto: Themoviedb.org

2009. godine viđena je u filmovima 'Whiteout' i 'Everybody's Fine'. Također se još jednom pojavila u cameo ulozi trećem dijelu sage o vampirima i vukodlacima 'Underworld: Rise of the Lycans'.

Nakon male stanke vratila se na filmsko platno s tri akcijska filma: 'Krijumčarenje', 'Underworld: Buđenje' i 'Totalni opoziv'. No, za sve tri uloge dobila je negativne kritike.

Najčitaniji članci