Proslavio se hitovima 80-ih, a život su mu obilježili skandali, droga i problemi sa zakonom

<p>Osebujni kantautor <strong>Boy George</strong> (59) proslavio se 80-ih sa svojom pop grupom Culture Club i mnogobrojnim hitovima poput "Do You Really Want to Hurt Me?", "Church of the Poison Mind", "It's a Miracle" i "Karma Chameleon", a bend se u nekoliko navrata raspadao i ponovno okupljao, dijelom i zbog Georgeove ovisnosti o drogama. Pjevač, DJ i modni dizajner rođen je 14. lipnja 1961. te danas slavi 59. rođendan. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Njegov vokal, osebujan stav i ekstravagantna pojava, kostimi te make-up vrlo su brzo zaintrigirali javnost, a George je postao jedna od britanskih glazbenih ikona. I za solo karijere imao je uspješne singlove, a početkom 90-ih sve ga je više zanimala elektronička glazba pa se profilirao kao uspješan DJ, a sa svojim setovima je nastupao i u Hrvatskoj. </p><p>Svoju homoseksualnost nikad nije skrivao te je niz godina bio u vezi s kolegom iz benda, Johnom Mossom, no za razliku od njegovih seksualnih sklonosti, britansku publiku je prije nekoliko godina neugodno iznenadila njegova izjava, kad je kao član žirija tamošnjeg Voicea pred svima rekao kako je spavao s Princeom. </p><p>Život i njegovu ekscentričnu glazbenu karijeru obilježile su poroci i problemi sa zakonom, a 2009. osuđen je na 15 mjeseci zatvora nakon što je u svojem stanu protiv volje zatočio 29-godišnjeg žigola, vezao ga uza zid i tukao lancem. George se pokušao izvući pričom kako ga je time samo htio natjerati da izbriše njihove fotografije koje je mladić ranije snimio bez njegova znanja, no sud mu, za razliku od brojnih incidenata s posjedovanjem droge, ovog puta nije mogao progledati kroz prste. Kasnije je, kao i mnogi, prešao u svoju 'mirnu' fazu i okrenuo se religiji. </p>