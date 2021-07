David Hasselhoff danas, 17. srpnja, slavi 69. rođendan. Svoju karijeru započeo je kao glumac, a proslavio se svojom ulogom u seriji "Spasilačka služba", koju je čak spasio od propadanja tako što je pronašao privatne investitore.

Iako ovih dana ne glumi često, Hasselhoff, koji je u popularnoj kulturi postao karikirana verzija sebe uspio je to preokrenuti sebi u korist. Tako u svojim novijim ulogama uglavnom glumi sebe samog ili parodira neku verziju sebe.

Jedan od njegovih recentnijih dugometražnih filmova zove se "Killing Hasselhoff" u kojem glumi s komičarem Kenom Jeongom (52). Slogan filma bila je rečenica 'Don't Hassle the Hoff', koja je Davidu vrlo draga. Do te mjere da ima majicu sa svojim licem i sličnim sloganom, a često ju spominje i u svojim YouTube videima.

To što više ne dobiva glavne uloge, osim u filmovima kao što je "Sharknado 4", nije ga smelo. Hasselhoff nastupa i bavi se glazbom još od 80-ih, a njegovi bizarni glazbeni spotovi i obrade popularnih pjesama iznenađujuće su popularni. U Njemačkoj je popularan još od 1990-ih, kad je povodom rušenja Berlinskog zida pjevao pjesmu "Looking for Freedom".

Tako je 2019. objavio svoj 14 album, "Open Your Eyes" koji se uglavnom sastoji od obrada pjesama iz 80-ih u suradnji s nekoliko bendova i glazbenika. Najavljen je i njegov najnoviji album, koji bi trebao biti dostupan u rujnu ove godine, a čije je ime "Party Your Hasselhoff".

Jedan od njegovih zanimljivijih povratka u popularnu sferu dogodio se 2015. s pjesmom "True Survivor" iz filma "Kung Fury", komedije o kung fu policajcu iz 1985. koji putuje kroz vrijeme kako bi spriječio Kung Führer tj. Adolfa Hitlera.

U tipičnom Hasselhoffovom stilu pjesma se oslanja na 80-e, a isto vrijedi i za komediju "Kung Fury", koja bi uskoro trebala dobiti nastavak. Naravno, Hasselhoff će biti uključen u projekt kao glas Hoffa 9000.

Naravno, neki ga ne poznaju kao pjevača, već kao glumca na čijim leđima su plovili Spužva Bob Skockani i Patrik Zvijezda.

Možda u želji da ponovno bude zanimljiv mladima, Hasselhoff je 2017. preko svog YouTube kanala u bizarnom videu objavio svoju namjeru da gledatelje 'provede kroz svoji svijet'.

- To je bio najnadrealniji projekt na kojem sam radio. Nisam ni koristio LSD, a osjećao sam se kao da tripujem - izjavio je Al Jourgensen (62), glazbenik koji je surađivao s Hasselhoffom.

Ni Hasselhoffova obitelj nije ništa manje šarolika. Nakon što je reality show o Hasselhoffu i njegove dvije kćeri propao, jedna od njegovih kćeri postala je prva plus-size manekenka na naslovnici Playboya. Tata David je, naravno, iznimno ponosan.

Ipak, koliko god Hasselhoff bio neobičan, većina ga smatra simpatičnim unatoč tome što je ekscentričan. A on definitivno uživa u svemu što radi.