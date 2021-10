Britanski glazbenik i glumac Sting danas slavi 70. rođendan. U životu je prodao 100 milijuna albuma, na računu ima više od 300 milijuna dolara, a poznat je i po izjavi da nitko od njegove šestero djece ne može računati na to nasljeđe.

- Što zaradim, to moja supruga i ja potrošimo. Oni će morati raditi. Moja djeca znaju to i rijetko me pitaju izašto, što cijenim - rekao je Sting 2014. godine.

Ovaj glazbenik bio je vođa grupe 'Police' koja je od 1977. do 1984. postigla planetaran uspjeh. Solo karijeru započeo je 1985. godine.

Tijekom života Sting se posvetio brojnim političkim i ekološkim pitanjima, od oslobađanja Nelsona Mandele do zaštite Amazonije. Veliki je poklonik joge, a od 1992. godine je u braku s glumicom Trudie Styler (67).

U glazbenoj karijeri, koja još uvijek traje, osvojio je 17 Grammyja. U 2019. godini dobio je nagradu BMI za pjesmu 'Every Breath You Take' koja je nakon objave postala najizvođenija pjesma u povijesti radija.

Sting je zbog svojih solo uspjeha uvršten i u američki 'Songwriters Hall of Fame' dok je kao vođa grupe 'Police' u 2003. završio u 'Rock and Roll Hall of Fame'.

Uz brojne svjetske zvijezde, Sting je u 2000. godini dobio zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih.

2017. godine nastupio u Areni Pula

Britanski glazbenik je u sklopu velike svjetske turneje “57th & 9th” 2017. godine nastupio i u Hrvatskoj. Starim i novim hitovima oduševio je prepunu pulsku Arenu.

- Bio sam ovdje prije dvadeset godina, kada sam imao 12 - našalio se tada dobro raspoloženi Sting.