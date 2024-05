Prošlo je 10 godina od pobjede Conchite Wurst na Eurosongu! Reagirala je na Baby Lasagnu

Kao 'queer' dijete, sanjala sam to cijeli svoj život, rekla je Conchita Wurst cijelo desetljeće nakon pobjede na Eurosongu 2014. godine u Kopenhagenu s pjesmom 'Rise Like A Phoenix' . Bradata pjevačica zapravo je 'alter ego' austrijskog pjevača Thomasa Neuwirtha.

- Svaka četka je bila moj mikrofon, svaka grupa ljudi bila je publika, htjeli oni to ili ne. I uvijek je postojala ta vizija da ću pronaći svoje svjetlo, i odjednom se to ostvarilo - rekla je Conchita za Eurovision Song Contest Podcast.

Kopenhagen: Conchita Wurst iz Austrije pobjednica je ovogodišnjeg Eurosonga | Foto: Jorg Carstensen/DPA

Thomas je nastupao u više talent showa pod tim imenom, a s diplomom iz škole modnog dizajna po prvi put je 2006. izašao u javnost kao Conchita te u javnosti postao poznat kao 'žena s bradom'. Iako to nije bila prva LGBT točka na Eurosongu, a još 1998. godine pobijedila transrodna žena Dana International, Conchita se našla na udaru mnogih kritika. Thomas je ranije poručio kako nije transrodan, već homoseksualac i opisao se kao 'drag queen'.

Objavila da je zaražena HIV-om

Nakon pobjede na Eurosongu, Conchita je nosila revije Jean-Paula Gaultiera i Karla Lagerfelda, a 2018. objavila je da je zaražena HIV-om. Tada je tvrdila da je to napravila zato što ju je ucjenjivao bivši dečko.

- Nadam se da ću i druge ohrabriti i da će ovo biti još jedan korak protiv stigmatizacije ljudi koji su se zbog svog ponašanja ili ponašanja drugih zarazili HIV-om - napisala je Conchita.

U posljednjih 10 godina od pobjede, Conchita je često mijenjala svoj izgled. Od plave kose do ćelave glave...

Charity offspring concert "All Hands on Deck | Foto: Annette Riedl/DPA

Komentirala Baby Lasagnu

No za nadolazeći Eurosong, Conchita se 'vratila' svojem dobro poznatom izgledu te je dala svoj sud za neke od ovogodišnjih favorita. U najavi novih epizoda u kojima komentira predstavnike, našao se i spot Baby Lasagne.

- Mačka! Hrvatska! Što?! - viče Conchita u kratkom isječku u najavi. Do sada je objavljeno nekoliko epizoda, a među predstavnicima koji su bili tema razgovora su Irci Bambi Thug, predstavnice Ukrajine, Finci...

Conchita će ovih dana objaviti i novu pjesmu 'Any Day From Now'.