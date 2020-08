Prošlo je 28 godina bez Đurđice Barlović: 'Sjećanja ne blijede'

Sa svega 13 godina prvi put je javno nastupala na natjecanju Djeca pjevaju. U Nove fosile došla je 1977. 'Da te ne volim', 'Šuti moj dječače plavi' i 'Najdraže moje' neki su od najvećih hitova koje je otpjevala s njima

<p>Prošlo je 28 godina od smrti splitske pjevačice, nikad prežaljene <strong>Đurđice Barlović</strong>. Ostvarila je blistavu karijeru kao vokal grupe Novi fosili, imala je iznimne vokalne mogućnosti, a njezine interpretacije je obožavala milijunska publika. </p><p>Đurđica se rodila u obitelji splitskog dimnjačara, a još u djetinjstvu shvatila je da je glazba njezina najveća ljubav. Sa svega 13 godina prvi put je javno nastupala na natjecanju Djeca pjevaju te je redovito pjevala u programima Tribine mladih.</p><p>U Nove fosile došla je 1977. godine te je s njima ostala do 1983., kad ju je zamijenila <strong>Sanja Doležal</strong>. 'Da te ne volim', 'Šuti moj dječače plavi' i 'Najdraže moje' neki su od najvećih hitova koje je otpjevala s njima.</p><p>Riječi hvale za Đurđicu imao je i njezin kolega, nedavno preminuli <strong>Rajko Dujmić</strong>.</p><p> - Đurđica je s prvom postavom, Mokom, Marinkom i sa mnom bila od samog početka do trenutka našeg uspona. Po njoj su pisane pjesme jer je imala izuzetan raspon glasa. Mogla je, primjerice, bez problema otpjevati sve pa i bas linije - ispričao je jednom prilikom Rajko. </p><p>Nakon ulaska u solističke vode snimila je četiri studijska albuma, a peti nije uspjela zbog prerane smrti. Umrla je 26. kolovoza 1992. od posljedica infarkta. </p><p>Đurđica se udala za stomatologa <strong>Bracu</strong>, a sad njezini sinovi <strong>Borna </strong>i <strong>Hrvoje </strong>idu obiteljskim stopama. Vode stomatološku ordinaciju, Hrvoje je stomatolog, a Borna dentalni tehničar. Često se prisjećaju voljene majke.</p><p>- Sjećanja na mamu ne blijede. Kad imate 10 godina i kad imate 40 godina, ona su tu. To će za nas uvijek biti lijepe uspomene na obiteljska druženja, rođendane, ručkove, ljetovanja na Pagu... Brat i ja smo bili na Mirogoju i zapalili svijeću, kao što i inače radimo. Sjetimo se naravno uvijek i mame i tate. Ne samo na njihove rođendane, ali na ove dane posebno - rekao je za <a href="https://www.24sata.hr/show/sinovi-durdice-barlovic-za-mamu-uvijek-zapalimo-svijecu-688833?o=f&utm_expid=.TPsDuebwTZG6FQGM8yvXRQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.24sata.hr%2Fnews%2Fdramaticna-snimka-iz-zagreba-auto-skoro-pokupio-biciklista-koji-je-prosao-kroz-crveno-712853" target="_blank">24sata </a>nedavno njezin stariji sin Hrvoje. </p>