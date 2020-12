Knjiga "Last of the Giants: The True Story of Guns N' Roses" autora Micka Walla obradovala je milijune njihovih fanova širom svijeta. Autor je razloge planetarnog uspjeha ovog benda potražio u djetinjstvu i odrastanju članova 'Gunsa' i otkrio mnoge nepoznate detalje. Priča počinje s Axl Roseom za kojeg autor tvrdi da je od samog početka imao viziju postaviti mnogo više standarde u glazbi koju je stvarao. Postao je slavan opisujući u svojim pjesmama onu dobro skrivenu i malo spominjanu sramotnu stranu života u Los Angelesu, daleko od holivudskog glamura.

Očuh zlostavljač

Njegov prvi revolt izazvao je njegov očuh propovjednik, koji je pobjesnio kad je čuo Axla kako pjeva bezazlenu ljubavnu pjesmicu 'Mandy' Barrya Manilowa. Tvrdio je da je ta pjesma utjelovljenje zla. Pisac tvrdi da je Rose, koji se u to vrijeme zvao William Bailey, veću tinejdžerskim danima bio noćna mora policajcima jer je u svom rodnom gradu Lafayette do 18. godine imao iza sebe 20 privođenja, a u pet slučajeva je proglašen krivim zbog neke nepodopštine.

- U arhivi okružnog suda u Tippecanoeu ostalo je zabilježeno da je Rose u periodu između 1980. i 1982. u zatvoru proveo ukupno 10 dana pod optužbom za tučnjavu, maloljetničku delinkvenciju, opijanje na javnom mjestu, krađe i činjenja štete, piše Wall. Da bi se spasio od novog pritvora pobjegao je u Los Angeles autostopom.

Čitajući o njegovoj pozadini, nije teško vidjeti što bi moglo tjerati Rose na takvu štetu. Rođen je kao William Bruce Rose 6. veljače 1962. od majke Sharon Lintner, 17-godišnje srednjoškolke i 'zločestog dečka iz Lafayetta' Williama Rosea. Godinama kasnije, nakon što je prošao regresijsku terapiju kojom se kod pacijenata otvaraju sjećanja na scene iz najranijeg djetinjstva kojih nisu ni svjesni, Axl je rekao za svog biološkog oca:

- Nije mi se sviđao način na koji je postupao sa mnom prije mog rođenja, pa čim sam se rodio odmah sam poželio da taj kreten umre.

Otac nasilnik

Rose je tvrdio da ga je otac seksualno zlostavljao, a autor knjige Wall napisao je da ga je čak možda i oteo od majke. ž

- Sjećam se igle. Sjećam se pucanja. I sjećam se da me taj muškarac seksualno zlostavljao. Vidio sam da se mojoj majci dogodilo nešto strašno kad mi je prišla, govori Rose, opisujući sjećanja koja su se javila tijekom terapije.

Slike oca nestale su nakon što je Rose navršio dvije godine jer mu se majka preudala za propovjednika Stephena Baileya. Rose je odrastao u uvjerenju da je Bailey njegov biološki otac jer mu je majka novom udajom dala i prezime novog supruga. Obitelj je odlazila u crkvu najmanje tri puta tjedno. Bailey je obitelj vodio svojom svetom retorikom i željeznom rukom:

- Kad je vidio posinka da gleda reklamu u kojoj se pojavljuje žena u bikiniju, udario ga je i glavu, a televizija je uskoro izbačena iz njihovog doma, piše Wall Rose je tako dobro izučio Bibliju da ga je počeo držati propovijedi u crkvi svog očuha.

- Kasnije mu je ova vještina itekako pomogla. Govoriti i nastupati pred mnoštvom bilo je slično njegovom kasnijem poslu - a to je sviranje i pjevanje ispred mnoštva, piše autor knjige.

- Axl nikad nije imao podršku ni od svog očuha. Sjeća se kako ga je jednom bacio sa stolice na kojoj je sjedio za klavirom i svirao 'D'yer Mak'er ' grupe Led Zeppelin. To je i bio razlog da mladi Rose konačno pobjegne od kuće.

Imamo pjevača

Jeff Isbell bio je tinejdžer kad je počeo bubnjati, a Rosea je upoznao kad je krenuo u deveti razred. Isbell je stajao u školskom hodniku:

- Najprije sam čuo kako je hrpa knjiga tresnula o pod, zatim i njega kako urla i u trku prolazi pored mene, a za njim juri hrpa profesora. Pomislio sam - izvrsno - ovaj tip je potpuno lud i bio bi izvrstan pjevač.

Kako se ispostavilo, Isbell je morao nagovoriti svog prijatelja da zauzme poziciju iza mikrofona.

- Nije sve išlo glatko od početka, prisjetio se Isbell, koji se 1981. preselio u Los Angeles, promijenio ime u Izzy Stradlin i zamijenio bubnjeve za gitaru. Rose će krenuti za Isbellom godinu dana kasnije.

- Ponekad bi samo došao i stajao kao da se srami. Ili bi počeo pjevati a onda bi naglo izašao i otišao, pa ga onda ne bi vidio tri dana! Neke stvari zbilja ne mijenjaju. Odgoj i odrastanje drugog zvjezdanog gitariste nije mogao biti puno drugačiji.

Maloljetnički seks

Saul Hudson, rođen je u Engleskoj, a s obitelji je preselio u Laurel Canyon u LA-u kad mu je bilo četiri godine. Sin umjetnika i dizajnera odjeće dobio je nadimak "Slash", a nadjenuo mu ga je glumac i obiteljski prijatelj Seymour Cassel, stalna zvijezda filmova Johna Cassavetesa.

- Nadimak sam dobio jer sam uvijek jurio okolo brzinom munje, rekao je Hudson. Kao dijete, Hudson je bio okružen slavnim osobama. David Geffen, poznati producent koji je od benda stvorio zvijezde kad su potpisali za njegovu producentsku kuću Geffen Records, bio je jedan od Hudsonovih 'babysittera'. Ipak, nije imao pojma da je potpisao ugovor s bendom u kojem je svirao Hudson.

Kad je Hudsonov otac dizajnirao album za Joni Mitchell, Mitchell je uzela Hudsonove crteže i objavila ih kao ilustracije u svojoj knjizi poezije. Saulova majka dizajnirala je pak odjeću za Mitchell, Ringo Starra, Carly Simon, Davida Bowieja s kojim je čak imala i kratku ali vrlo intenzivnu vezu, nakon što se razvela od Hudsonovog oca. Kao dijete, Hudson je upoznao Dianu Ross, Bill Cosbyja, Stevieja Wondera i Johna Lennona. Bilo da je to zbog razvoda roditelja ili zbog toga što je od malena bio svjedok razuzdanom holivudskom životu, ili pak iz sasvim trećih razloga, Hudson se vrlo mlad odao prilično divljem životu.

- U dobi od 12 godina, Saul je pio, pušio, pa čak imao i prva seksualna iskustva - piše Wall. Potpuno se zaludio BMX biciklizmom, a imao je i fazu kad je intenzivno krao po trgovinama koja je završila kad je ukrao nekoliko kazeta iz Tower Recordsa.

Poppers, trava, hašiš, kokain

Baš kao što su pronašli Rose i Isbell, tako se i Hudson još u srednjoj školi sprijateljio sa Stevenom Adlerom, koji će postati prvi bubnjar GnR-a.

- Dvojac je, kako je ispričao Saulu, postao nerazdvojna, piše Wall.

- Uskoro su se počeli drogirati jeftinijom varijantom poppersa - a uskoro su prešli na pušenje trave i hašiša, lutajući holivudskim ulicama i pričajući o glazbi, maštajući o pokretanju benda i zarađivanju velikog novca.

- Izlazili smo samo zato da bi upoznali starije koke koje su nas vodile svojim kućama na Beverly Hillsu, prisjeća se Adler.

- Ponudile bi nas pićem, kokainom i dobro nas nahranile. Jedino što smo morali napraviti zauzvrat bilo je da ih poševimo. Ponekad bi nas pokupili i frajeri, pa bi, u zamjenu za oralni seks, dobio nešto droge i 30-40 dolara. I na kraju je krenulo. Adler je imao kod kuće gitaru u koju se zaljubio Slash, a ostalo spada u povijest rocka.

- Dao sam mu gitaru, odnio ju je kući i za tjedan dana se vratio s pjesmama. Bio je baš rođen za gitaru, rekao je Adler.

Dva para prijatelja uskoro su se upoznali s mladim gitaristom Tracii Gunsom koji će kasnije voditi hit band 'LA Guns'. Gunsi su bili preteča budućih 'Guns N Roses' a četiri buduća člana počeli su zajedno nastupati, dijeliti drogu i djevojke. Punk glazbenik Michael "Duff" McKagan iz Seattlea, koji je već s 20 bio veteran jer je do tad svirao s više od 30 bendova pridružio im se 1984. kad je preselio u Los Angeles.

Zapravo, javio se na oglas u lokalnim novinama u kojem je pisalo da se zainteresirani jave Slashu. Tako se popunio mozaik glazbenika koji su pokrenuli jedan od najvećih bendova u povijesti rock'n'rolla, piše New York Post.