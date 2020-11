Prostitutka (19): 'Nekad imam 21 klijenta dnevno, dolaze mi u razmaku od samo dvije minute'

<p>Ona ima 19 godina, ali jedna je od najuspješnijih mladih prostitutki u svojoj zemlji.<strong> Ellie </strong>iz Nottinghama u Engleskoj se 'najstarijim zanatom' počela baviti sa samo 16 godina, što je otkrila u showu 'Adults Only', javlja <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13104902/sex-worker-high-demand-sees-clients-two-minutes-apart/">The Sun</a>.</p><p>Priznala je da 15-minutne sastanke naplaćuje po 600-tinjak kuna, a u jednoj noći zaradi i do 12.600 kuna. Također, ova osebujna dama svoje klijente, zbog velike potražnje, nekad dogovara s dvije minute razmaka između njih. Ponekad u danu ima čak 21 klijenta.</p><p>- Očito je da sam najsvježija s prvim klijentom u danu, našminkana sam i frizirana, no za svakog sljedećeg moram se malo srediti. Otuširam se na brzinu, presvučem... Ponekad imam doslovno između dvije i pet minuta da se sredim. Nekad imam i 30, sve ovisi o tome s kim sam se dogovorila - ispričala je.</p><p>No nije joj to jedini izvor prihoda. Otvorila je profil na stranici OnlyFans gdje se skida. Tamo je skupila 500 pretplatnika pa mjesečno zaradi više od 33 tisuće kuna.</p><p>Ipak, dio prihoda mora potrošiti na hotelske sobe u kojima obavlja posao s obzirom na to da i dalje živi s roditeljima. Kaže da joj je bitna sigurnost pa traži sobe sa špijunkom.</p><p>- Ako imate špijunku, možete vidjeti klijenta koji kuca na vaša vrata prije nego što ih otvorite i pustite ga unutra - objasnila je.</p>