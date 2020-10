'Imala sam 16 godina kada sam ušla u svijet prostitucije. To sam radila zbog svoje obitelji...'

<p>Starleta <strong>Mina Vrbašk</strong>i (20) ušla je u četvrtu sezonu reality showa 'Zadruga', a već nakon nekoliko dana 'bacila je oko' na Hrvata <strong>Frana Pujesa</strong> (22). No izgleda kako je ljubav brzo pukla s obzirom na to da je bivša prostitutka otkrila kako još uvijek nije preboljela dečka kojeg je upoznala u prethodnoj sezoni. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Inače, mlada starleta već četiri sezone sudjeluje u kontroverznom showu, a prije dvije godine šokirala je javnost nakon što je priznala da je u svijet prostitucije ušla maloljetna. </p><p>- Imala sam 16 godina kad sam se počela baviti prostitucijom. To su bili najgori dani u mojem životu. Kod kuće je bila teška situacija, a nismo imali ni za kruh. Slala sam novce svaki drugi ili treći dan, a majka me stalno ispitivala odakle mi novac. Govorila sam da sam ga posudila. Želim da moja obitelj zna da sam sve radila samo zbog njih - rekla je Mina prije dvije godine. Majka ju je podržala iako je tvrdila kako nije znala što joj kći radi u Beogradu. </p><p>Mina je nedavno srpskim medijima otkrila i da nikad neće oprostiti ocu što ju je napustio. </p><p>- Majka i baka su me odgajale, tata nikad nije bio u toj priči, i to mu nikad neću oprostiti. Nažalost, znam tko mi je otac, ali smo na ratnoj nozi. Ne volim ga - priznala je Mina. Odlučila je javno otkriti i sve detalje o obitelji.</p><p>- On i mama se nikada nisu vjenčali. Otišao je od kuće kada sam bila mala. Godinama se nije javljao, niti nam je pomagao. Nismo ga zanimale ni mama ni ja - rekla je Mina. Dodala je kako se otac sada želi vratiti u njezin život, ali da ga ona neće.</p><p>- U posljednje vrijeme mi se javlja i govori mi što bi trebala raditi. Ja mu kažem: 'Pa gdje si bio svih ovih godina?' Počeo je glumiti figuru oca u posljednje dvije i pol godine i nikako ne mogu da mu objasnim da mi sad ne treba - rekla je. </p>