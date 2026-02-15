Obavijesti

OKUPILI SE UOČI DORE

Prosvjed ispred HRT-a: Pozivaju na bojkot Eurovizije radi Izraela

Piše Tina Ozmec-Ban,
Prosvjed ispred HRT-a: Pozivaju na bojkot Eurovizije radi Izraela
Inicijativa za slobodnu Palestinu poziva na bojkot Eurovizije zbog sudjelovanja države Izrael | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U finalnoj večeri Dore natječe se 16 izvođača, a jedan od njih predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu ove godine. Prije par mjeseci je bojkot ovog natjecanja najavilo pet zemalja, zbog sudjelovanja Izraela

Dok se unutar HRT-a odvija finalna večer Dore, na kojoj će biti poznato tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču ove godine, ispred njega se okupilo nekoliko prosvjednika iz Inicijative za slobodnu Palestinu. Oni su pozvali na bojkot ovog natjecanja zbog sudjelovanje Izraela. 

Inicijativa za slobodnu Palestinu poziva na bojkot Eurovizije zbog sudjelovanja države Izrael
Inicijativa za slobodnu Palestinu poziva na bojkot Eurovizije zbog sudjelovanja države Izrael

Neke od zemalja su još na Eurosongu 2024. godine dovodili u pitanje sudjelovanje Izraela na tom glazbenom natjecanju, a ta će se zemlja natjecati i ove godine u Austriji. Nekoliko je zemalja, nakon što je to potvrdila Europska radiodifuzijska unija (EBU), odlučilo bojkotirati natjecanje. 

PRATITE S NAMA UŽIVO Finale Dore 2026.: Kutlić na scenu donio čistu emociju
UŽIVO Finale Dore 2026.: Kutlić na scenu donio čistu emociju

Početkom prosinca prošle godine su bojkot najavile Španjolska, Irska, Slovenija i Nizozemska, a nekoliko dana kasnije im se u tome pridružio i Island.

Inicijativa za slobodnu Palestinu poziva na bojkot Eurovizije zbog sudjelovanja države Izrael
Inicijativa za slobodnu Palestinu poziva na bojkot Eurovizije zbog sudjelovanja države Izrael | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Islandska radiotelevizija je tada priopćila da se povlače jer je sudjelovanje izraelskog emitera KAN-a izazvalo razdor među članicama Europske radiodifuzijske unije (EBU) i širom javnosti.Odluka je donesena svega nekoliko sati prije isteka roka za potvrdu sudjelovanja u 70. izdanju Eurosonga. 

