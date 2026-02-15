U finalnoj večeri Dore natječe se 16 izvođača, a jedan od njih predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu ove godine. Prije par mjeseci je bojkot ovog natjecanja najavilo pet zemalja, zbog sudjelovanja Izraela
Prosvjed ispred HRT-a: Pozivaju na bojkot Eurovizije radi Izraela
Dok se unutar HRT-a odvija finalna večer Dore, na kojoj će biti poznato tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču ove godine, ispred njega se okupilo nekoliko prosvjednika iz Inicijative za slobodnu Palestinu. Oni su pozvali na bojkot ovog natjecanja zbog sudjelovanje Izraela.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Neke od zemalja su još na Eurosongu 2024. godine dovodili u pitanje sudjelovanje Izraela na tom glazbenom natjecanju, a ta će se zemlja natjecati i ove godine u Austriji. Nekoliko je zemalja, nakon što je to potvrdila Europska radiodifuzijska unija (EBU), odlučilo bojkotirati natjecanje.
Početkom prosinca prošle godine su bojkot najavile Španjolska, Irska, Slovenija i Nizozemska, a nekoliko dana kasnije im se u tome pridružio i Island.
Islandska radiotelevizija je tada priopćila da se povlače jer je sudjelovanje izraelskog emitera KAN-a izazvalo razdor među članicama Europske radiodifuzijske unije (EBU) i širom javnosti.Odluka je donesena svega nekoliko sati prije isteka roka za potvrdu sudjelovanja u 70. izdanju Eurosonga.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+