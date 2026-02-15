Prosvjed ispred HRT-a: Pozivaju na bojkot Eurovizije radi Izraela

Dok se unutar HRT-a odvija finalna večer Dore, na kojoj će biti poznato tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču ove godine, ispred njega se okupilo nekoliko prosvjednika iz Inicijative za slobodnu Palestinu. Oni su pozvali na bojkot ovog natjecanja zbog sudjelovanje Izraela.

Neke od zemalja su još na Eurosongu 2024. godine dovodili u pitanje sudjelovanje Izraela na tom glazbenom natjecanju, a ta će se zemlja natjecati i ove godine u Austriji. Nekoliko je zemalja, nakon što je to potvrdila Europska radiodifuzijska unija (EBU), odlučilo bojkotirati natjecanje.

Početkom prosinca prošle godine su bojkot najavile Španjolska, Irska, Slovenija i Nizozemska, a nekoliko dana kasnije im se u tome pridružio i Island.

Islandska radiotelevizija je tada priopćila da se povlače jer je sudjelovanje izraelskog emitera KAN-a izazvalo razdor među članicama Europske radiodifuzijske unije (EBU) i širom javnosti.Odluka je donesena svega nekoliko sati prije isteka roka za potvrdu sudjelovanja u 70. izdanju Eurosonga.