Prozvali Nedu da ima silikone, ona odbrusila: 'Provjeri si vid'

Obožavatelji pjevačicu nerijetko hvale na društvenim mrežama. Ne mogu vjerovati da tako izgleda u svojim godinama. No, jedna od pratiteljica prozvala ju je kako stavlja silikone, na što je Ukraden spremila odgovor

<p>Pjevačica <strong>Neda Ukraden</strong> (69) i u sedmom desetljeću žali i pali scenom. Njezini obožavatelji nazvali su je 'najseksi bakom Balkana', a na društvenim mrežama im svojim fotografijama često pokazuje kako i dalje održava liniju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Nedom</strong></p><p>Nerijetko objavljuje fotografije s plaže gdje pozira u kupaćim kostimima. Njezina posljednja objava na Instagramu nastala je na otoku Šolti. Neda je 'okinula' fotografiju na brodu u jednodijelnom badiću. Njezini pratitelji pisali su joj kako ne mogu vjerovati da tako izgleda u svojim godinama. </p><p>- Nedo, ti si nam inspiracija. Kako je moguće da žena ovoliko lijepo izgleda u tvojim godinama? Fenomenalno izgledaš. Stavila si u džep sve mlađe kolegice - pisali su joj. </p><p>No, jedna od njezinih pratiteljica komentirala joj je kako ima silikone pa zbog toga tako izgleda. Pjevačica rijetko odgovara na komentare ispod objavljenih fotografija, no ovaj je put učinila iznimku. </p><p>- Provjeri vid. Pamet ne možeš - napisala joj je kratko, a pratiteljica na to nije više odgovorila.</p><p>Neda je prije Šolte odmarala u Makarskoj, a izuzetno se raduje nadolazećim koncertima. Dobrih tuluma za nju nikada nije premalo.</p><p>- Prava fešta je samo s našim ljudima, na našem tlu, s našom glazbom, s našim pjesmama , i to je onda prava fešta - rekla je nedavno pjevačica. </p><p> </p><p> </p><p> </p>