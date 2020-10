Prva fotografija Billa Cosbyja iz zatvora: Nasmiješen i zapušten

Billov izgled se tijekom služenja zatvorske kazne podosta promijenio. Na najnovijoj fotografiji izgleda zapuštenije, ali i veselije u odnosu na fotografiju prije ulaska u zatvor

<p>Čak i kad je iza rešetaka, osuđeni predator <strong>Bill Cosby</strong> (83) ne prestaje iznenađivati javnost. 'Osvanula' je nova zatvorska fotografija na kojoj se Bill smije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Holivudski predator Harvey Weinstein</strong></p><p>Pozirao je za novu snimku iza rešetaka, osmijeh nije skidao, a oko vrata je imao zaštitnu masku. Ova rutinska fotografija nastala je početkom rujna u zatvoru SCI Phoenix u Pennsylvaniji, gdje je Bill zatvoren.</p><p>Ovo je prva fotografija Billa iz zatvora, otkako su ga 2018. godine osudili na zatvorsku kaznu u trajanju od tri do deset godina. Billov izgled se tijekom služenja zatvorske kazne podosta promijenio. Na najnovijoj fotografiji izgleda zapuštenije, ali i veselije u odnosu na fotografiju prije ulaska u zatvor. </p><p>U travnju 2018. proglašen je krivim po svim točkama optužnice za zlostavljanje <strong>Andree Constand</strong>, žene koja je radila kao službenica ženske košarkaške momčadi Sveučilišta Temple na čijem su se kampusu i upoznali preko zajedničkog prijatelja. Ona je tada imala 24 godine, a Bill 60. No, glumac tvrdi kako nije kriv. </p><p>Čini se kako Billu i nije tako loše u zatvoru kako se pretpostavljalo da će biti. On svoju ćeliju naziva penthouseom te se osjeća povlašteno u zatvoru.</p><p>- Nećete od mene čuti da se kajem. Bio sam tamo. Ne zanima me što o svemu misli grupa ljudi koja nije bila tamo. Oni ne znaju što se dogodilo - rekao je komičar jednom prilikom. </p>