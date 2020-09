Slavni seksualni predatori se ne kaju, a zlostavljali su stotine

Pokret #MeToo potaknuo je mnoge žene, ali i jednog muškarca da progovore o seksualnom zlostavljanju u Hollywoodu. Nažalost, neće sve žrtve dočekati svoju pravdu, ali Pandorina kutija je napokon otvorena.

<p>Tek kad je prije tri godine 20-ak filmskih diva odlučilo progovoriti o strašnim iskustvima s producentom <strong>Harveyem Weinsteinom</strong> (68), počelo se odmatati klupko holivudskih seksualnih zločina. U posljednje tri godine, uz Weinsteina su na optuženičku klupu sjeli i <strong>Kevin Spacey, Bill Cosby</strong>, pa čak i biznismen i milijarder <strong>Jeffrey Epstein</strong>, koji doduše nije bio dio filmske industrije, ali je bio usko povezan s poslovnom američkom elitom i članovima britanske kraljevske obitelji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U listopadu 2017. godine visokotiražne američke novine objavile su tekst da je desetak glumica optužilo Weinsteina za seksualno uznemiravanje, napad i silovanja, a još toliko ih se javilo naknadno. Jednog od glavnih ljudi Miramaxa odmah su udaljili s posla, suspendiran je iz svih filmskih udruga i akademija, a policija je otvorila kriminalističku istragu. Saznalo se da je Weinstein angažirao britansko-izraelsku privatnu obavještajnu agenciju koja je uhodila njegove žrtve, ali i novinare, da bi zaustavio njihove napade. To je dodatno izazvalo bijes javnosti, pa je nastala kampanja #MeToo, koja je ohrabrivala pojedince da počnu pričati i razotkriju predatore.</p><p> Weinstein (68) se predao policiji 25. svibnja 2018, a 11. ožujka 2020. osuđen je na 23 godine zatvora. Još 2014. godine javilo se nekoliko žena koje su ispričale da ih je komičar Bill Cosby (83) drogirao i seksualno iskoristio. Prvi događaji sezali su u daleke ‘60-e godine prošlog stoljeća, a najnovije u 2008. Zbog toga su mnoge optužbe otišle u zastaru, ali su pokrenute građanske parnice. Poznata odvjetnica Gloria Allred zastupala je 33 žene i 2015. neke od tužbi dospjele su u javnost.</p><p>Mnoga sveučilišta i razne kulturne institucije odmah su oduzele slavnom glumcu sva priznanja i počasti koje je dobio tijekom karijere. A onda je nakn tri godine suđenja, 25. rujna 2018. Cosby osuđen na zatvor u trajanju od tri do deset godina i kaznu od 25.000 dolara plus podmirenje svih sudskih troškova.</p><p>Pokret #MeToo potaknuo je i jednog muškarca da progovori o seksualnom zlostavljanju. Glumac <strong>Anthony Rapp</strong> (48) u listopadu 2017. otkrio je da je bio žrtva slavnoga glumca Kevina Spaceya (61), i to kad mu je bilo 14, a Spaceyu 27. Spacey je rekao da se uopće ne sjeća da je ikad upoznao Rappa, ali mu se ispričao i ostavio mogućnost da je to učinio u pijanom stanju.</p><p>Ali onda se javilo još 15 drugih koji su tvrdili da su sa Spaceyem imali slična iskustva, od čega njih čak osam koji su upravo radili na seriji “Kuća od karata”, u kojoj je slavni glumac igrao glavnu ulogu. Nakon pet uspješnih sezona snimanje je prekinuto u šestoj zbog skandala. Spacey je poslije potvrdio da je gay, rekavši: “Imao sam veze i s muškarcima i sa ženama, ali ja sam homoseksualac”. Ukupno je imao šest optužnica, ali su se stvari zakomplicirale tijekom izvođenja dokaza. Nekoliko žrtava je odustalo od progona, u jednom slučaju nestao je ključni dokaz – mobitel, a jedna od žrtava je u međuvremenu umrla od karcinoma, pa je tako prekinut i posljednji kazneni postupak protiv glumca.</p><p>Ni deseci žrtava Jeffreya Epsteina nisu dočekale pravdu. Seksualni predator koji je na svojim ekskluzivnim posjedima na otocima organizirao orgije s maloljetnicama za svoje prijatelje jetsetere umro je u zatvoru u kolovozu 2019. pod nerazjašnjenim okolnostima.</p>