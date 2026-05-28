Prva 'Gospođa Savršena': 'Mato je moj savršeni i čekamo bebu'

Pobjednica prve sezone 'Gospodin Savršeni', Iva Runjanin, danas živi potpuno drugačijim životom od onoga kojim je živjela u vrijeme kad ju je upoznala cijela Hrvatska. Iako je nakon showa bila pod povećalom javnosti, posljednjih godina povukla se iz medijskog fokusa, posvetila karijeri, privatnom životu i - ljubavi. Nedavno je izgovorila sudbonosno 'da', a uskoro ona i suprug očekuju prinovu.

- Mislim da sam danas puno mirnija, zrelija i više fokusirana na privatni i poslovni život nego tada. Nakon showa sve se događalo dosta intenzivno i brzo, a s vremenom naučiš koliko su ti važni mir, stabilnost i ljudi kojima vjeruješ - kaže Iva za 24sata.

Nakon reality formata mnogi su očekivali da će ostati u javnom svijetu, no ona je svoj put pronašla u marketingu. Ranije je govorila kako uživa u kreativnom dijelu posla, a danas iza sebe ima ozbiljno iskustvo u digitalnom marketingu i društvenim mrežama. Trenutačno radi u marketingu NK Dubrava Tim Kabel, a paralelno njeguje i ljubav prema beauty svijetu.

- Uz posao u marketingu nastavila sam njegovati i ljubav prema beauty svijetu pa ponekad imam suradnje i kreativne izlete u make up segmentu. Ljudi bliski meni često mi govore da bih se jednoga dana možda trebala još više posvetiti tom smjeru jer stvarno uživam u svemu što uključuje estetiku, kreativnost i rad s ljudima - priznaje.

Iako joj je sudjelovanje u showu donijelo veliku prepoznatljivost, ističe kako popularnost sama po sebi nije bila dovoljna za poslovni uspjeh.

- Sigurno mi je donijelo određenu prepoznatljivost i ljudi vas nakon takvog formata dugo pamte, ali, iskreno, u poslovnom smislu mi nije sve došlo ‘na gotovo’. Dugoročno ljudi ipak najviše cijene konzistentnost, rad i način na koji se dokazujete kroz vrijeme - kaže.

Dodaje kako joj je upravo iskustvo sudjelovanja u showu pomoglo da bolje razumije influencere i medijski svijet, što joj je kasnije bilo korisno i u poslu. Danas na svoje televizijsko iskustvo gleda s odmakom, ali i zahvalnošću.

- Najljepše mi je što sam upoznala puno ljudi i prošla jedno potpuno drugačije iskustvo koje ću sigurno pamtiti cijeli život. Najteži dio bio je privikavanje na izloženost i činjenicu da ljudi vrlo brzo stvore sliku o vama na temelju nekoliko scena koje vide na televiziji - iskreno govori. Iako kaže da danas više bira mir i privatnost, ne isključuje mogućnost povratka na male ekrane.

’Show može, ali...’

- Ako bih se ikad ponovno okušala u nekom televizijskom formatu, to bi vjerojatno bilo nešto povezano s mojim interesima poput kuhanja, beauty svijeta, kreative ili uređenja interijera - otkriva.

Posebno lijepo razdoblje za Ivu počelo je nakon što je upoznala današnjeg supruga. Njihova priča krenula je spontano, kroz posao i prijateljstvo.

- Supruga sam upoznala kroz posao, a naš odnos je dugo bio prijateljskog i poslovnog karaktera. Mislim da nam je upravo to pomoglo da izgradimo stabilan i harmoničan odnos jer smo se prvo dobro upoznali kao ljudi. S vremenom jednostavno osjetiš kad uz nekoga imaš mir, podršku i osjećaj doma, a danas se posebno veselimo prinovi koja nam uskoro stiže - ponosno ističe Iva, koja danas najviše cijeni osjećaj mira, podrške i doma. Njihovo vjenčanje bilo je, kaže, upravo onakvo kakvo su priželjkivali - emotivno, veselo i okruženo najbližima.

- Posebno me dirnulo kad mi je moja draga prijateljica i akademska pjevačica Irma Dragičević otpjevala pjesmu ‘Što me čini sretnom’, kao i govor našega prijatelja koji je na vrlo emotivan i poseban način uspio dirnuti baš sve prisutne - prisjetila se.

Iako je nekoć bila jedna od najpraćenijih kandidatkinja domaćih reality formata, danas pažljivo čuva privatnost.

’Obitelj je sve’

- Vjerujem da neke stvari imaju veću vrijednost kad ih jednostavno živiš i uživaš u trenutku. Moj posao je takav da puno više volim graditi tuđe brendove i priče nego sebe izlagati u prvom planu - kaže. Kad ne radi, najviše uživa u malim stvarima - putovanjima, kuhanju, glazbi i druženjima s bliskim ljudima.

- Suprug i ja stvarno volimo okupiti drage ljude i uživati u tim jednostavnim trenucima - zaključuje Iva, koja danas djeluje sretnije i ispunjenije nego ikad prije.

Podsjetimo, Ivu je javnost upoznala u prvoj sezoni 'Gospodin Savršeni', u kojoj je stigla do samoga kraja i osvojila srce Gorana Jureneca. Iako su iz showa izašli kao par, njihova ljubavna priča nije dugo potrajala nakon gašenja kamera i svatko je ubrzo krenuo svojim putem.