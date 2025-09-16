Obavijesti

Galerija

Komentari 0
DANCE ZVIJEZDA 90-IH

Prva je govorila o povećanju grudi, a danas Ivana Banfić uživa daleko od gradske buke

Ivana Banfić ovih je dana izbacila novu pjesmu 'Ima dima'. Kaže da je osjetila kako je pravo vrijeme, da se ponovno probudila ona iskra zbog koje je publika pamti još iz devedesetih.
ARHIVA - Zagreb: Pjevačica Ivana Banfić
- Pjesmu potpisuje Davor Devčić, autor "Šumice" koja je i danas dio svake fešte i manifestacije, a tekst je napisao Luka Bulić. Željeli smo ovom pjesmom prenijeti dobru vibru i energiju koja podiže ljude. Bez puno filozofije, jednostavan i zabavan tekst i dobra EDM produkcija na I Bee način - rekla nam je. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025