Prve desetke u showu: Sobinov nastup žiri je ostavio bez daha

Slavko Sobin (34) i Gabrijela Pilić, koji su prije tjedan dana osvojili najviše ocjene žirija showa 'Ples sa zvijezdama', ovoga puta otplesali su bečki valceri na pjesmu 'I Am Nothing' iz filma 'Tjelohranitelj'.

- Toliko mi je prekrasno plesati s Gabrijelom. Nadam se da neću zaboraviti što si me naučila - rekao je Slavko Gabrijeli.

- Ovog puta sam ljubomoran. Bilo je divno vidjeti kako te Gabrijela naučila produžiti korake, da si tako klizao po podu. Sve je bilo kako treba. Ovo je jedan od najljepših plesova večeras - komentirao je član žirija Dinko Bogdanić, a njegova kolegica Tamara Despot se složila.

- Gabrijela izgleda odlično u tvojim rukama. Baš gušta. Ovo je bilo fenomenalno - dodala je Tamara.

- Po prvi put u ovoj sezoni sam se naježio. Vidim kemiju između vas - rekao je Nicolas Quesnoit.

Zbog odlične koreografije pale su čak dvije devetke te dvije desetke, a par je osvojio visokih 38 bodova.

Iz showa su ispali Nives Celzijus (37) i partner Mateo Cvenić koji su plesali cha-cha-cha i na pjesmu 'A Little Party Never Killed Nobody' utjelovili duh starog Hollywooda.

- Tehnički su ti dosta šlampavi koraci, a na momente je izgledalo kao da ste plesali drmeš - komentirala je Tamara, a Almira se složila s navedenom kritikom.