Prve trzavice između crvenih i plavih u 'Survivoru': 'Matea si je dala za pravo da vrijeđa...'

Nije prošlo dugo od kad su stigli u kamp u divljini, a kandidati 'Survivora' već su gladni. Iako je plavi tim osvojio pribor za ribolov, neće se usrećiti ulovom, pa će cijelo jutro provesti u razgovoru o hrani. No, očekuje ih igra za nagradu koja bi im mogla barem malo olakšati naredne dane. Pobjednik u novom izazovu na zanimljivom poligonu omastit će brk, jer članove pobjedničkog plemena čekaju slatke krafne te četkice za zube.

Nakon igre oba tima očekuje jedno iznenađenje. Naime, ove godine moći će se osvojiti tajni imunitet i to na poseban način. No prije nego što timovi ukrste svoje snage i doznaju što će im biti zadatak na poligonu, na površinu će isplivati nesuglasice između Mateje iz plavog tima i Ognjena iz crvenog.

Komentirajući igru prethodnog dana, Ognjen će stati Mateji na žulj.

- Plavi mi djeluju kao dobri igrači, ali mislim da psihički nisu iznad nas. Vidim to po ispadima koje su imali u prošlim igrama. Imali smo igru gdje smo vukli konop, a suparnica Matea je pomislila da sam ja povukao konopac, ali nije vidjela iza sebe i time si je dala za pravo da vrijeđa - zaključit će Ognjen.

- Jako sam impulzivna, sportski sam nastrojena, nemam granica kad gubim, sve mi je prenaglašeno. To je moj problem. On se na to uvrijedio - reći će Matea koja se već prvog dana pokazala kao kompetitivan natjecatelj bez dlake na jeziku, a kako će odgovoriti na Ognjenov komentar i kako će se situacija između njih dvoje dalje razvijati, ne propustite doznati večeras u novoj epizodi Survivora.