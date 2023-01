Prvi brak trajao mu je pola godine, osam puta je nominiran za Oscara i veliki je fan De Nira

Glumac Bradley Cooper, koji je već 20 godina poznato holivudsko lice, danas slavi 48. rođendan. Cooper je najpoznatiji po ulogama u filmovima 'The Hangover' (Mamurluk), 'Silver Linings Playbook (U dobru i zlu) i 'A Star Is Born' (Zvijezda je rođena).

Bio je nominiran za osam Oscara, uključujući i za najboljeg glumca za 'A Star is Born" 2019. Iako je danas uspješan glumac i redatelj, kad je bio dijete sanjao je da će postati ninja ili vojnik.

- Zato sam molio svog oca da me pošalje na vojnu akademiju Valley Forge. Prije toga sam mislio da samo ninje razumiju značenje života i smrti. I tako sam molio oca da me pošalje u Japan do moje 21. godine kako bih mogao trenirati da postanem ninja - rekao je Cooper 2013. za magazin 'The Philadelphia Inquirer'.

Bradley iza sebe ima jedan brak, s glumicom Jennifer Esposito (49) za koju se oženio 2006., a nakon manje od šest mjeseci podnijeli su zahtjev za razvod.

Više sreće Cooper je pronašao s ruskim modelom Irinom Shayk (37) s kojom je započeo vezu 2015., a dvije godine kasnije dobili su kćer Leu (5).

Nastavili su zajedno odgajati kćer nakon prekida 2019., a prije par mjeseci fotografirani su zagrljeni u New Yorku dok su izvodili svoje pse u šetnju. Izvor blizak Shayk rekao je da su ona i Cooper 'oboje bili slobodni i da su se počeli više družiti zajedno'.

Poput svog lika u hit filmu 'Silver Linings Playbook' i Cooper je iz Philadelphije i ponosan navijač 'Eaglesa'.

Cooper je više puta spominjao legendarnog glumca Roberta De Nira (79) kao izvor inspiracije za svoju karijeru. Par je zajedno radio na filmu iz 2011. 'Limitless' i Oscarom nagrađivanoj drami iz 2012. 'Silver Linings Playbook.Glumac je 2018. za The Hollywood Reporter rekao da ga je De Niro najviše naučio i pripremio za njegov redateljski prvijenac 'A Star is Born'.

Bradley je naučio francuski jezik dok je studirao na Georgetownu, a usavršio ga je za vrijeme studija u inozemstvu, u Francuskoj. Glumac bez problema daje intervjue na francuskom, bez korištenja prevoditelja.

Cooper je poznat po tome da ne voli dijeliti detalje o svojem privatnom životu, pogotovo s medijima. U jednom intervjuu 2018. je izjavio da razgovore s novinarima o svom osobnom životu ne smatra produktivnima.

- Ne vidim dobru stranu toga. Znate? Ne vidim - rekao je glumac.

