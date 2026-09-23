Prvi domaći komičar u povijesti stiže u Arenu Zagreb: 'Spremite se za noć koja se pamti...'

Nakon brojnih stand up nastupa po cijeloj regiji Goran Vinčić Vinča 21. prosinca dolazi u Arenu Zagreb! Vinča tako postaje prvi europski komičar u Areni Zagreb, a uoči tog spektakla u intervju je otkrio što to publika može očekivati 21. prosinca.

Hoće li se nastup u Areni razlikovati od ostalih nastupa – pripremaš li neko iznenađenje za publiku?

Hrvatska publika još nije imala prilike pogledati ovaj nastup - tako da je Arena i svojevrsna premijera! Mogu obećati da će nakon ove večeri stand up dobiti jednu novu razinu, da će biti noć za pamćenje, jednostavno - spektakl!

Od Šalate do Arene u godinu i pol dana – kakav je to osjećaj?

Sve što radim u karijeri zadnjih par godina s jedne strane se čini logično, a sa druge nestvarno. Ne mogu se oteti dojmu da se puno od mene očekuje - i od kolega i od publike. Ovo je veliki zalogaj koji sam pred sebe stavio, stres je nikad veći i sve oči su uprte u Arenu 21.12. - ali ja sam spreman.

Foto: PR

Bilo je svakakvih ludih iskustava, pa čak i neugodnih na nastupima. Da li se netko naljutio? Da li te je dočekao na kraju showa? Najbizarniji poklon koji si dobio?

Svega je bilo, najviše na nastupima u zadimljenim kafićima ili tamo gdje sam bio iznenađenje večeri! Jednom su me najavili kao mađioničara, a ja sam umjesto zeca izvlačio fore iz rukava. Dugo nisam vidio da se netko naljuti na stand up komediji, a ako i jeste ljut, neugodno mu je priznati jer se svi smiju i dobro zabavljaju. Mislim da je više do toga da su ljudi shvatili da je stand up komedija tu prvenstveno da zabavi i liječi, jednako se zezamo na svačiji račun. Jednom sam za poklon dobio 2 tepsije bureka - a bilo je tu slika, šalica, crteža, plišanih meda i kulena!

Kako izgleda tipična stand up turneja?

Kada se skupi dovoljno materijala za novi show, onda kreće turneja. Puno gradova, bezbroj sati na sceni i tisuće kilometara - sve to na kraju završi u novom stand up specijalu.

Zagreb: Komičar Goran Vinčić Vinča | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Koji su ti stand-up uzori?

Volim pogledati sjajan stand up, strani i domaći, a za uzore u početku karijere uvijek navodim trojicu genija: Robin Williamsa, Dave Allena i Don Ricklesa.

Kako tvoji najbliži koji su te pratili od početka komentiraju tvoje putovanje od manjih klubova pa sve do Arene? Jesi li se promijenio?

Znam da me najuža obitelj sve manje viđa kroz godinu uživo, a sve više po televiziji, filmu ili internetu! Nisam se drastično promijenio, osim možda što sam zreliji i iskusniji.

Preporuči publici – sjediti u prvom redu ili ne?

Moja preporuka je uvijek što bliže za maksimalni doživljaj! Od mojih prvih odlazaka na stand up komediju još prije karijere uvijek sam birao najbliže mjesto i uvijek se super zabavljao.

Jesu li ovi iza zaista „sigurni“?

Nema garancije od kada je izumljen bežični mikrofon! Volim ponekad otići i skroz iza pa zadnji red postane prvi red!

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Ljuti li se tvoja baka kada ju spominješ? A ostali članovi obitelji ili prijatelji koji se „prepoznaju“?

Naravno da se baka ne ljuti na mene, pa njoj sam omiljeni unuk! Možda zvuči kao izmišljena priča za stand up, ali tako je bilo od kad znam za sebe. Moja baka je moj najveći promotor, gdje god dođe hvali se sa svojim unukom komičarem. Nikada se nitko nije naljutio što sam ga spomenuo u komediji, mislim da ljudi dobro prihvaćaju šalu oko mene ili se još nisu prepoznali.

Kakav je osjećaj biti prvi komičar u regiji koji će stand up dovesti u Arenu Zagreb?

S obzirom da je samo jedan meksičko-američki komičar imao nastup prije mene, Gabriel Iglesias Fluffy, može se reći da sam prvi europski komičar u Areni Zagreb! Naravno da je to velika čast, velika odgovornost i zalog da stand up komičare u Hrvatskoj napokon gledaju kao ljude koji rade ozbiljan posao.

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