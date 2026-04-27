Prvi eliminacijski zadatak u 'Igri chefova': Ako ispadnem na salati, moram ići u samostan

U nastavak 'Igre chefova' prošlo je 32 kandidata. Sada je na chefovima da u kulinarskim izazovima odaberu osamnaestero njih koje će podijeliti u svoje timove. Najvrjednija nagrada za koju se bore je set noževa koji predstavlja prolazak u top 18.

- Show samo što nije počeo i jedva čekam vidjeti tko je u kakvoj snazi, uzbuđenje je na vrhuncu - kaže Valentina, a Marija dodaje: 'Ovo je životna prilika i spremna sam je iskoristiti sto posto'.

Chefovi će objasniti zadatke u 'Igri chefova'.

- Trebamo napraviti selekciju da vidimo tko s čim barata i kako barata. Samo polako, smireno i bit će sve dobro - optimističan je Toni.

- To nije jedino što ćemo ocjenjivati. Tražimo znanje, strast, želju za napretkom i iskrenost - dodaje Stiven, a Tibor zaključuje:

- Gledat ćemo iz kulinarskih kutova, tehničkih, ali i ljudskih. Jako je bitno ne samo kako netko radi nego i kakva je kao osoba unutar tima. To je za kuhinju jedan od najbitnijih elemenata.

Kandidati su optimistični, uvjereni u svoje vještine a kako bi chefovi mogli dobro nadgledati što će raditi, podijelit će ih u dva tima.

- Jedan će tim kuhati danas, a drugi sutra - objašnjava Tibor. Naime, za svakom radnom jedinicom trenutačno su četiri natjecatelja, a pred svakim parom po jedna pregača pa će trebati između sebe odlučiti tko će kuhati danas, a tko sutra.

- Vidim kvalitetnu konkurenciju i mislim da će biti zahtjevno bez obzira na zadatak - misli Luka.

Prilikom objašnjavanja kakav ih izazov čeka, chefovi će naglasiti kako će neki natjecatelji i tijekom zadatka odmah biti poslani kući dok će neki dobiti priliku da odmah osiguraju svoje mjesto u top 18.

- Prvi zadatak je tehnički aspekt kuhinje - jesi li pedantan, kako što režeš i koliko si brz - kaže Toni.

- Ne želim ispasti na rezanju salate - jasna je Ines, a Doria iz iskustva zna da su najjednostavniji zadaci najkompliciraniji.

- Rekao sam ženi - samo da ne bude salata… I ono salata - nije sretan Mato.

- Ako ispadnem na salati, moram ići u samostan neki. Molim Boga bilo što drugo, samo nemoj da tu padnem. Kako ću majci reći da sam ispao na salati - pita se Luka.

Tko će se porezati, kome će pritisak biti prevelik, a tko se neće znati organizirati i što će dogoditi kad natjecatelji shvate da neki neće imati samo jedan zadatak?