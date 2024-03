Prvi natjecatelj 'Jokera' bio je na njujorškim Blizancima prije nego su se srušili: Bilo je jezivo

Naravno da je uvijek lijepo osvojiti neke novce, ali s druge strane nije sve u tome. Nekad treba i sreće, nažalost zadnjim pitanjem mene to nije pogodilo, rekao nam je Mario Šimundža, koji je bio prvi natjecatelj novog dinamičnog kviza 'Joker'. Splićanin Mario na posljednjem 12. pitanju ponudio je netočan odgovor, koji ga je koštao 15.000 eura i otišao je kući sa samo osvojenih 1000 eura.

Foto: NOVA TV

Pitanje s kojim nije imao sreće glasilo je 'Tko je prvi dobio prestižnu glazbenu nagradu Grammy, u tada novoj kategoriji 'Najbolja rap izvedba?', a kako nam kaže, odlučio je tada 'kvizaški' riskirati, i dao je odgovor D, Ice-T. Netočan odgovor spustio ga je s vrha novčane ljestvice na tri mjesta niže.

Foto: NOVA TV

- Zadovoljan sam sa sudjelovanjem u kvizu, svojim nastupom i atmosferom koja je bila na snimanju. Ekipa je bila puna podrške i ono što je najbitnije dobro smo se zabavili – rekao nam je Mario.

Foto: NOVA TV

Veliki je ljubitelj kvizova, a prijatelji su mu najveća podrška

Inače po struci je komunikolog, a radi kao turistički vodič. Ljubav prema kvizovima dijeli od najranije mladosti. Sudjelovao je u mnogim kvizovima, a neostvarena želja mu je ostala 'Kviskoteka' i to ona starija verzija.

- Uvijek postoje ta zadnja pitanja koja te koštaju nekog značajnijeg iznosa i napretka. Tako je meni bilo recimo u Milijunašu s 'kapibarom'. Imao sam peh jer baš tad među mojim jokerima nije mogla biti prijateljica koja bi pokrivala biologiju i zoologiju, pa me vodeno prase koštalo 13. pitanja.

Foto: NOVA TV

Osim toga, pozdravlja i pub kvizove, a kaže, kako će se nastaviti i dalje prijavljivati u kvizove i okušati svoje znanje što više.

- Moji prijatelji uvijek mi simpatično stave sol na ranu pa su mi recimo za rođendan napravili majicu s kapibarom, a sad su mi napravili majicu s Will Smithom i DJ-em. Prijatelji su uvijek tu da pruže podršku - našalio se Mario.

Posjetio je Twinse samo 36 sati prije nego su se srušili

Osim širokog znanja, Mario je privukao pažnju i brojnim anegdotama iz privatnog života. Prisjetio se on i gdje je bio kada su se Blizanci u New Yorku srušili.

- Tog jutra poletio sam iz New Yorka s tog istog aerodroma u isto vrijeme u razmaku deset minuta, kad i onaj zrakoplov koji se srušio u Pennsylvaniji. Kada sam sletio u Floridu i našao se s prijateljicom, njezino lice je bilo blijedo. Rekla mi je da su se srušili Twinsi, a ja pojma nisam imao. Isprva sam bio u nevjerici i začuđen. Pa bio sam samo 36 sati prije na njima.

Foto: privatan album

- Ne možete sebi pojmiti da su se te grdosije srušile. Nazvao sam rođakinju koja je tamo, a ona mi je rekla 'hvala Bogu što si se javio, tvoji su zvali već 3 puta, linija je pretrpana, ne mogu te dobit'. Objasnila mi je da su avioni udarili u Twinse, a ja sam promijenio sve moguće boje na licu, srce mi se spustilo u pete. Jeza – pričao nam je Mario.

Foto: Privatan album

No, tu nije kraj njegove priče. Nesvjestan što se dogodilo dok je letio, Mario je tražio potvrde i pokušao prevladati stanje šoka.

- Sjedio sam u shopping centru i u jednom trenutku ulazi posada s mojeg aviona i pogleda me stjuard koji mi kaže 'Vi ste bili na našem letu?', ja odgovorim potvrdno, a on meni 'Hvala Bogu, dobro smo prošli'. Tada nisam najbolje shvatio tu rečenicu, ali kasnije sam shvatio na što je on tada mislio. Kasnije sam pročitao naslovnicu jednih novina, na kojoj je pisalo FBI sumnja na bombu na letu Continental Airlinesa, nakon što su na kotaču našeg aviona našli poruku 'Bushu s ljubavlju'. Ali, nikakvu bombu nisu pronašli – ispričao nam je.

Foto: privatan album

Iako je tu priča završila, Mario nam govori kako je nekoliko godina kasnije pronašao knjižicu jednog novinara, 'Flight path'.

Foto: privatan album

- Ispostavilo se da je avion u kojem sam bio taj dan, stvarno trebao biti otet. Bio je u planovima da bude otet i presretne Air Force One. Nisu našli bombu, ali kad su istraživali našli su jedan komad nepodignute prtljage i na unutarnjoj strani stolića u avionu zalijepljene nožiće za otvaranje konzervi, kakvi su bili i u drugim avionima s kojima su svladali posadu – objasnio nam je, a otmičari nasreću nisu se uspjeli ukrcati na njegov let.

Foto: privatan album

Nakon tog nemilog događaja Mario je odlučio posjetiti ruševine Ground Zeroa.

- Otišao sam vidjeti i doživjeti to, i to je nešto što ste dotad mislili da se može vidjeti samo na filmu, apokaliptični prizori. Još uvijek je bio smrad spaljenog željeza i betona, hrpa izbezumljenih lica… Bilo je užasno – opisao nam je Mario.

Foto: privatan album

Inače, Mario kao turistički vodič, kaže nam, svašta doživi na svojim putovanjima, a zbog posla živi na relaciji Bruxelles – Split. Prije toga radio je i kao voditelj marketinga i odnosa s javnošću u LADU.

- S njima sam proveo četiri prekrasne godine radeći jedan od najljepših poslova na svijetu – zaključio je Mario.