Veliki obrat već u prvoj epizodi 'Jokera': Marija Šimundžu je reper Ice-T koštao 15.000 eura

Premijerna epizoda novog kviza na malim ekranima, 'Joker', potvrdila je da su znanje, zabava i uzbuđenje za istim stolom. U prvoj epizodi, gledatelji su upoznali Splićanina Marija Šimundžu, koji za sebe kaže da je 'ponosni splitski Vlaj'. Po struci je komunikolog, a radi kao turistički vodič, pa živi na relaciji Bruxelles – Split. Svoje kvizaško znanje dokazao je već na 6. pitanju popevši se na vrh novčane ljestvice koja iznosi 15.000 eura. No, ono što mu je predstavljalo najveći izazov, bilo je obraniti tih 15.000 eura.

Foto: Nova TV

Na posljednjem, 12. pitanju, koje je glasilo 'Tko je prvi dobio prestižnu glazbenu nagradu Grammy, u tada novoj kategoriji 'Najbolja rap izvedba?', ponuđeni odgovori bili su Run-DMC, The Fat Boys, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince i Ice-T. Iako je imao mogućnost odustati, Mario je na ovom pitanju odlučio iskoristiti joker koji mu je između odgovora A i C eliminirao odgovor A, odnosno Run-DMC te je naposljetku zaključao odgovor D, Ice-T što ga je koštalo 15.000 eura, jer je točan odgovor glasio DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Ponudivši netočan odgovor uz korištenje jokera, Mario je s vrha novčane ljestvice pao tri mjesta niže te kući otišao s osvojenih 1.000 eura. 'Nije sve u novcu, zabavili smo se, super nam je bilo i da mogu, došao bih opet!', izjavio je Šimundža.

Foto: Nova TV

U njegovoj pratnji bio je dugogodišnji prijatelj, kum i pub kviz suigrač, Ante Račić, koji mu je točnim odgovorima u bonus rundi priskrbio jednog dodatnog jokera.

Jedno od pitanja koje je Šimundžu namučilo tijekom igre glasilo je: 'Samo 3 od 5 posto sisavaca prakticira monogamiju. Koji se od sljedećih sisavaca nalazi u tom postotku?'. Ponuđeni odgovori bili su afrički slon, dabar, gorila i hijena. Na ovom pitanju natjecatelj Šimundža iskoristio je tri jokera kako bi došao do točnog odgovora – B, dabar.

Tri jokera potrošio je također i na devetom pitanju koje je glasilo: 'U kojem se britanskom gradu pojavio prvi grafit koji je napravio anonimni grafiti umjetnik Banksy?'. Ponuđeni odgovori bili su Bath, Birmingham, Bristol i Brighton, a točan odgovor bio je D, Bristol.