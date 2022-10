Prvi put na vaganju nitko ne ide kući, a Štefica odahnula: 'Ljuta sam na sebe, ali izvukla sam se'

U 'Životu na vagi' vagala su se tri tima - plavi, crveni i narančasti, pokazivao se njihov rezultat otkako su prije osam tjedana došli u show, a crvena linija trebala je odlučiti tko napušta Lividragu.

Na vagu je prvo krenula Matea koja je imala imunitet i otvoreno je priznala kako je narančasti tim unio nemir. Na prvom vaganju imala je 121,1 kilogram, a u osam tjedana izgubila je 19,1 kilogram, što je 15,8% tjelesne mase.

- Kad sam posljednji put bila na nekim preparatima, trebala mi je tri mjeseca da skinem 15 kilograma, a ne 19,1 tako da sam prezadovoljna - rekla je.

Sljedeći je bio Boris koji nije bio pod stresom jer je imao tri kilograma prednosti, a rekao je i kako bi volio da ga sada trenira Maja zato što ima problem s muškim autoritetima. U show je ušao sa 170,1 kilogram, izgubio je 29,9 kilograma, što je 17,6% tjelesne mase, a s tri kilograma prednosti to je 32,9 kilograma, odnosno 19,3% tjelesne mase.

- Ovaj tjedan želim dati najviše dosad - rekao je.

- Mogu biti pobjednica - rekla je Željka prije vaganja.

U 'Život na vagi' ušla je sa 174,2 kilograma, a dosad je izgubila 32,3 kilograma, što je 18,5% tjelesne mase pa je zadovoljno komentirala kako vani to nikako ne bi uspjela u dva mjeseca.

Roko je bio samouvjeren prije vaganja i očekivao je dobar rezultat. U Lividragu je došao sa 158,8 kilograma, a u osam tjedana izgubio je 30,4 kilograma, što je 19,1% tjelesne mase.

- Mislim da sam mogao biti bolji da me ozljede nisu sputavale u nekim aktivnostima, ali zadovoljan sam - rekao je.

Vaga je bila spremna za Laru, koja je priznala kako još nije potpuno opuštena u novoj kući. U show je došla sa 124,4 kilograma, a nakon osam ciklusa ima 21,8 kilograma manje, što je 17,5% tjelesne mase.

- Jedva čekam da bude 99,9 i nadam se da ću to uspjeti do iduće vage - rekla je.

Kapetan plavog tima Čapo je priznao kako se vidi kao pobjednika, a u show je stigao sa 172 kilograma. Dosad je izgubio 35,7 kilograma, što je 20,8% tjelesne mase.

- Moja djeca imaju 30 kilograma, a ja sam skinuo više i mislim da to sve govori o mom angažmanu - komentirao je.

Sljedeća je bila kapetanica crvenog tima, koja je na prvom vaganju imala 157,6 kilograma. Štefici je vaga danas pokazala 26,2 kilograma manje, što je 16,6% tjelesne mase.

- Nije to to, nisam zadovoljna s tim - rekla je.

Ivana je vidjela sestru tako da je iza nje jako emotivan ciklus i bila je sretna što je doznala kako je kod kuće sve u najboljem redu. A kad je o kilogramima riječ, priznala je da se sad već osjeća zgodnije. U show je stigla sa 114,8 kilograma, a skinula je 19,6 kilograma, što je 17,1% tjelesne mase.

- Jako sam zadovoljna i to je za mene veliki uspjeh, presretna sam - rekla je.

Lea se rasplakala dok je pričala o trenerici Sanji jer zna da će joj jako nedostajati. U show je došla sa 134,7 kilograma, a tijekom osam tjedana izgubila je 22,3 kilograma, odnosno 16,6% tjelesne mase.

- Nakon svih plakanja naravno da sam jako ponosna na sebe - rekla je i dodala kako se ne opterećuje time što je među najlošijim rezultatima na vagi jer će sigurno nastaviti s vježbanjem.

Prije nego što je Toma stao na vagu, Čapo je otkrio kako im je napravio pekmez od šljiva koje je on donio.

- Pekmez je niskokaloričan, to je sigurno - rekao je Toma i dodao kako će ići sa Željkom u kino kad izađu iz showa, a naučit će je i voziti bicikl.

Toma je u 'Život na vagi' došao sa 143,2 kilograma, a skinuo je 32,8 kilograma, što je 22,9% tjelesne mase.

- Sretan sam što nisam posustao i sa svim malim uspjesima i napretkom koji vidim na sebi - zaključio je, a i Maja ga je pohvalila.

Jura je bio jako uzbuđen prije vaganja, a kod trenerice Sanje stigao je sa 156,2 kilograma. U Sinju je izgubio 27,1 kilogram, što je 17,3% tjelesne mase.

- S obzirom na to sve što mi se dogodilo, moglo je i biti gore - zadovoljno je komentirao Jure koji je imao i želučanih problema i koronu.

Anja je još jednom ponovila da želi upisati kineziološki fakultet, a Edo je bio ugodno iznenađen. U show je ušla sa 141,1 kilogram, izgubila je 25,2 kilograma, što je 17,9% tjelesne mase.

- Bez riječi sam, jako sam ponosna na sebe. Bio mi je odličan tjedan; ne samo ovaj nego svih osam - rekla je.

Matea je bila ispod crvene linije, ali ona je imala imunitet. Tim koji je imao najbolji rezultat micao se s ukupnog poretka; a situacija je bila sljedeća - crveni je tim na prvom vaganju imao 746,5 kilograma, a izgubili su 133,7 kilograma, što je 17,9% tjelesne mase; narančasti su imali 585,4 kilograma, izgubili su 101,1 kilogram, što je 17,3% tjelesne mase dok je plavi tim na prvom vaganju imao 436,3 kilograma, izgubili su 87,6 kilograma, što je 20,1% tjelesne mase.

Kad su se s tablice maknuli članovi plavog tima, ispod crvene linije ostale su Lea i Štefica s istim postotkom.

- Moj je rezultat danas katastrofa - rekla je Štefica, a Lea dodala da bi voljela ostati, ali ako joj je suđeno drukčije, neće biti pod stresom.

Kako se u ovoj emisiji najviše cijene trud, napredak i natjecateljski duh, ovaj ciklus nitko ne ide kući!

Štefica je rekla:

- Još sam ljuta na sebe, ali pružena mi je još jedna šansa. Mrak kako sam se izvukla - dok je Lea smatrala:

- Bilo mi je olakšanje što ne idem doma, ali sad se moram boriti da budem bolja. -

No na kraju ciklusa, ona koja izgubi veći postotak tjelesne mase, ostaje u showu, a druga odlazi kući. No u sljedećem ciklusu neće to biti borba samo između Lee i Štefice jer će još netko otići kući, i to iz tima koji bude imao najslabiji rezultat, koji će se uzimati nakon odlaska Štefice i Lee.

- Posudili smo vam vrijeme, dobro ga iskoristite - rekla im je Marijana, a kako bi se i narančasti što bolje uklopili, postat će dio crvenog i plavog tima.

Još je šest tjedana do kraja, a tko će sad pokazati da je najjača karika - doznat ćemo već sutra u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u.

