Prvi put nakon Kateine objave da ima rak: Prinčevi William i George uživali su na utakmici

Britanska kraljevska obitelj prolazi kroz teške trenutke nakon što su kralju Charlesu III. (75) i princezi Kate Middleton (42) dijagnosticirani karcinomi. Princ William (41) u ovom periodu pokušava oraspoložiti svoju djecu s kojom provodi slobodno vrijeme, a najčešće ga se može vidjeti u društvu najstarijeg sina Georgea. U najnovijem javnom pojavljivanju tata i sin uživaju dok zajedno gledaju utakmicu četvrtfinala Konferencijske lige između domaće Aston Ville i francuskog Lillea.

To je prvi put nakon objave dijagnoze da su kamere zabilježile Williama u društvu njegove djece. Princ je inače veliki obožavatelj kluba iz Birminghama. U videu kojeg je objavio Daily Mail, princ od Walesa zajedno s Georgeom aplaudira nakon što je Villa postigla pogodak za rano vodstvo na utakmici. Nakon toga su sin i on razmijenili nekoliko riječi. Na sebi su nosili elegantnu, neupečatljivu odjeću, pri čemu je dječak oko vrata ogrnuo plavi navijački šal. Obitelj je uskrsne praznike provela boraveći u Anmer Hallu u Norfolku gdje im je društvo pravila najbliža rodbina. Za to vrijeme Kate se liječi od nepoznatog oblika raka, otkrivenog tijekom rutinske operacije abdomena početkom godine.

- U siječnju sam išla na veliku operaciju abdomena u Londonu te su u tom vremenu mislili da moje stanje nije bilo kancerogeno. Operacija je bila uspješna, ali su testovi nakon operacije pokazali da je rak bio prisutan. Moje medicinsko osoblje je tada predložilo da bih se trebala podvrgnuti preventivnoj kemoterapiji te sam sada u ranim fazama tog tretmana - započela je princeza obraćanje javnosti koje su prenijeli mediji diljem svijeta.

- Ovo je bio veliki šok te smo William i ja učinili sve kako bi procesuirali vijesti u privatnosti zbog naše mlade obitelji. Kao što možete i zamisliti za to je trebalo vremena. Meni je trebalo vremena da se oporavim od velike operacije kako bih mogla započeti s tretmanom, ali najvažnije, trebalo nam je vremena da objasnimo sve Georgeu, Charlotte i Louisu, na način koji je primjeren za njih te kako bi ih uvjerili da ću biti dobro - rekla je. Tada se i zahvalila suprugu, princu Williamu na podršci koju joj on pruža otkad je krenula s liječenjem raka.

- Veliki izvor utjehe i sigurnosti pružalo mi je to što je William bio uz mene - rekla je tom prilikom.