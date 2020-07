Prvi put u povijesti: Batwoman je biseksualna Afroamerikanka

Javicia je zamjena za Ruby Rose, koja je napustila show nakon prve sezone i podosta loših kritika. No i sama Ruby joj je uputila čestitke. Njezin lik će se zvati Ryan Wilder i bit će lezbijka

<p>Glumica <strong>Javicia Leslie</strong> (33) koja je ranije glumila u dramskoj komediji 'God Friended Me' na CBS-u nova je Batwoman, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/07/08/entertainment/batwoman-javicia-leslie/index.html" target="_blank">CNN</a>. Trebala bi debitirati u ulozi Batwoman na CW-u u siječnju 2021.</p><p>- Izuzetno sam ponosna što sam prva afroamerička glumica koja će na televiziji glumiti kultnu ulogu Batwoman. Kao biseksualna žena počašćena sam što sam se pridružila ovom revolucionarnom showu koji je bio takva prekretnica za LGBTQ + zajednicu - rekla je zadovoljno. </p><p>Javicia je zamjena za <strong>Ruby Rose </strong>(34), koja je napustila show nakon prve sezone i podosta loših kritika. No i sama Ruby joj je uputila čestitke. </p><p>Njezin lik će se zvati <strong>Ryan Wilder</strong> i bit će lezbijka. Opisana je kao simpatična, neuredna, pomalo bezobrazna i neukrotiva. </p><p>Leslie je inače poznata po ulogama u seriji 'The Family Business' kao i u romantičnoj komediji iz 2019. 'Always a Bridesmaid'.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>