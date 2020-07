Fatalna glumica Sinatru dovela do ludila: 'U krevetu nam je bilo sjajno, problemi su bili u bideu'

Publika i kritičari su se oduševili njenom interpretacijom neodoljive i opasne žene, no Gardner nije htjela ostati samo femme fatale tijekom cijelog ostatka karijere

Ava Gardner sinonim je za najplodnije zlatno doba Hollywooda, jedna od najljepših žena svijeta svih vremena i iznimno talentirana glumica koja je upamćena kao jedna od 25 najboljih u 20. stoljeću.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavni pronašli ljubav na internetu

Rođena je u Sjevernoj Karolini kao najmlađe od sedmero djece – imala je dva brata i četiri sestre – u obitelji koja je uzgajala pamuk i duhan. Majka joj je bila škotsko-irskog podrijetla, dok joj je otac bio mješavina Irca i Tuskarora Indijanca.</p><p>Dok su im djeca bila još vrlo mala, Gardneri su izgubili svoju farmu, i morali su pronaći druge načine za preživljavanje.</p><p>Obitelj se kasnije preselila u gradić Newport News u državi Virginia, gdje joj se majka zaposlila kao upraviteljica svratišta. Dvije godine kasnije, nakon smrti njenog oca, obitelj se vratila u Sjevernu Karolinu. Ava Gardner tako je u gradu Wilsonu završila srednju školu, i godinu dana pohađala tečaj za tajnice.</p><p>Ava je kasnije otišla u posjet svojoj sestri Beatrice i njenom suprugu, fotografu <strong>Larryju Tarru</strong>. On ju je fotografirao, i sliku objesio u izlog svoga fotografskog studija. Tu je fotografiju uočio <strong>Barnard Duhan. </strong></p><p>Sve se promijenilo kada je njezine fotografije slučajno zapazila filmska kompanija Metro Goldwyn Mayer. </p><p>"Bosonoga kontesa", "Noć iguane", "Mogambo" te filmovi nastali prema književnim predlošcima Ernesta Hemingwaya "Snjegovi Kilimandžara" i "Sunce se ponovno rađa" priskrbili su joj status filmske dive, pristup famoznim zabavama, naslovnicama najboljih časopisa, modnim dizajnerima...</p><p>No, njezina slika u filmu bila je drugačija od one u privatnom životu.</p><p>Još kao djevojka, tijekom svog prvog dana u Hollywoodu upoznala je filmskog glumca <strong>Mickeyja Rooneyja</strong>, jednog od najvećih glumaca svih vremena, koji je prvi ulogu ostvario 1927., a posljednju 2008., zbog čega je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda.</p><p>Par je ubrzo počeo izlaziti na večere, no Ava nije bila svjesna njegove popularnosti. On bio opčinjen njome te bi je na kraju svakog izlaska molio da se uda za njega. Ona bi svaki put odbila, baš kao što je odbijala stupiti s njim u spolne odnose</p><p>Na kraju su stupili u brak, no potrajao je samo godinu dana. Vjernost nije bila prioritet u njihovoj vezi, a Ava se često osjećala zapostavljenom. Ipak, dogovorili su se da jedno o drugome neće u javnosti iznositi "prljavi veš".</p><p>- Pa, dušice, on je možda uživao u našem seksu, ali, bogami, ja nisam - rekla je svojedobno Gardner o njihovom odnosu. </p><p>Nakon razvoda potpuno se posvetila samo karijeri, no kasnije se udala za glumca i jazz-glazbenika Artieja Shawa. Ava je postala njegova četvrta od ukupno osam supruga. Brak je potrajao svega godinu dana.</p><p>Ava ga je opisala kao emocionalnog zlostavljača koji se uvijek smatrao superiornijim od nje. Naime, kako je Ava odrastala na farmi, nije završila prestižne škole. To je Shawu iznimno smetalo te joj je često spremao popise knjiga koje mora pročitati. Zamjerao joj je izostanak diplome. </p><p>Sudbina ju je spojila s <strong>Frankom Sinatrom</strong>, kojeg je upoznala nekoliko godina ranije. Upravo je on bio njezina najveća i nikada prežaljena ljubav. nakon što su se vjenčali svaki dan je dobivala telegram u kojoj joj je govorio koliko je voli.</p><p>U brojnim intervjuima njihovih obiteljskih prijatelja može se iščitati da su bili ovisno jedno o drugome te istodobno previše slični da bi brak mogao opstati.</p><p>Naime, nijedno u braku nije bilo vjerno, a ono što je navodno presudilo bila su dva Avina pobačaja, kao i činjenica da je s godinama ona postala veća zvijezda. Navodno ga je neko vrijeme i uzdržavala, s čime se on teško mirio.</p><p>Nakon prvih nekoliko filmova, 1946. , dobila je ulogu u filmu Ubojice. Gardner u ovom je filmu odigrala tajnovitu femme fatale.</p><p>Publika i kritičari su se oduševili njenom interpretacijom neodoljive i opasne žene, no Gardner nije htjela ostati samo femme fatale tijekom cijelog ostatka karijere.</p><p>Uvijek je i dobivala uloge odlučnih i samosvojnih žena. Tako je 1951. snimila mjuzikl Showboat , 1952. Snjegove Kilimandžara, 1953. Mogambo, za koji je dobila i nominaciju za Oscara.</p><p>Unatoč iznimnoj ljepoti i talentu, Avu su privatni problemi nagnali u okrilje alkohola. Ipak, pamtimo je po ulogama, profesionalnom ponašanju na filmskim setovima i sposobnosti da se zauzme za sebe kada je to bilo potrebno.</p><p>- Bolje biti sam nego u lošem braku - izjavila je Gardner. </p><p>Ava Gardner, 1974.Posljednji film, Regina Roma, snimila je 1982., Četiri godine kasnije, doživjela je dva uzastopna moždana udara, nakon kojih je ostala djelomično paralizirana.</p><p>Iako je nakon razvoda sa Sinatrom imala brojne druge veze, poput onih s Ernestom Hemingwayem i Howardom Hughesom i drugima, Frank je ostao dio njezina života.</p><p>Za svaki rođendan Ava bi primila buket cvijeća i tako 33 godine zaredom, sve do smrti od teške upale pluća. Sinatra je plaćao i njezine bolničke račune jer je prije smrti ostala bez gotovo čitava bogatstva.</p><p>- U krevetu smo bili sjajni. Problemi bi obično počeli na putu do bidea Nismo bili u stanju brinuti se ni sami za sebe. Kako bismo se brinuli za dijete - rekla je svojedobno glumica. </p><p>Prema riječima Frankove kćeri, nakon saznanja za Avinu smrt Frank je vrištao na sav glas i pao u stanje šoka, od čega se nikada nije oporavio.</p><p>Preminula je 1990., u dobi od 68 godina. Rekla je svojoj domaćici Carmen “Tako sam umorna”, te je sklopila oči.</p>